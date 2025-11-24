Acusan a mineras de tener vínculos con el crimen organizado

La minería mexicana enfrenta un nuevo conflicto. Son acusadas de supuestamente tener vínculos con el crimen organizado.

Empresas formales y bien establecidas no sólo tratan de salir de la grave crisis provocada por la exigente política del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

TE PUEDE INTERESAR: Bienestar ofrece apoyo de 8 mil 480 pesos al mes, si eres mayor de edad y cumples con estos requisitos

Ahora enfrentan una mayor supervisión del actual Gobierno debido a que algunas empresas supuestamente tienen lazos con el narcotráfico.

Fernando Aboitiz Saro, titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas en la Secretaría de Economía, informó que el Gobierno federal realiza un análisis sobre la minería y su relación con el crimen organizado.

“Estamos haciendo una revisión de la vinculación de la delincuencia organizada con empresas mineras. Es un estudio que lleva como seis meses en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y estamos empezando a recibir resultados”.

“Por ejemplo, empezamos con el hierro, en Michoacán, y podría decir que muchas empresas que nos estaban pidiendo permiso de exportación de hierro tenían que ver (con la delincuencia organizada)”, aseguró en entrevista.

Dijo que Economía recibió entre 10 y 12 solicitudes para exportar hierro, pero supuestamente esas empresas tenían relación con integrantes del crimen organizado, sin dar mayores detalles.