‘Va bien la investigación’: SSPC confirma más detenciones por caso Bermúdez Requena

/ 9 enero 2026
Carlos M.M.
El titular de Seguridad federal confirmó avances en un caso de alto perfil ligado a estructuras criminales en Tabasco, con nuevas detenciones y coordinación internacional

CDMX.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que “va bien” la investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del senador Adán Augusto López.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este 9 de enero en Acapulco, el funcionario federal informó que, como parte de las indagatorias, se han realizado más detenciones relacionadas con el caso del presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora.

García Harfuch detalló que, tras su captura, a Bermúdez Requena se le cumplimentó una orden de aprehensión emitida por autoridades de Tabasco, además de otra orden girada por la Fiscalía General de la República. Indicó que las investigaciones continúan y que recientemente también fue detenido un exdirector de la Policía Estatal.

“Todas las declaraciones y los elementos que obran en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, en su momento serán informadas por la propia Fiscalía. Todos siguen detenidos; va bien la investigación”, sostuvo el titular de la SSPC.

Cuestionado sobre la existencia de otras acusaciones adicionales a los delitos federales que se imputan a Bermúdez Requena, García Harfuch respondió que, hasta donde tiene conocimiento la Secretaría, no hay nuevos cargos, salvo que la FGR decida abrir otras carpetas por distintos ilícitos.

El funcionario también dijo desconocer si el exsecretario solicitó atención médica tras su reclusión en el penal del Altiplano, así como la fecha de su próxima audiencia judicial.

Finalmente, destacó que existe comunicación permanente con autoridades de Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países de América Latina, como parte de la cooperación internacional derivada de esta detención y de las investigaciones en curso. Con información de Agencias

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

