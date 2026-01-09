‘Va bien la investigación’: SSPC confirma más detenciones por caso Bermúdez Requena

CDMX.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que “va bien” la investigación en contra de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del senador Adán Augusto López.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este 9 de enero en Acapulco, el funcionario federal informó que, como parte de las indagatorias, se han realizado más detenciones relacionadas con el caso del presunto líder del grupo criminal conocido como La Barredora.

TE PUEDE INTERESAR: Expertos ven ‘prácticamente nulo’ el crecimiento del PIB en México 2025

García Harfuch detalló que, tras su captura, a Bermúdez Requena se le cumplimentó una orden de aprehensión emitida por autoridades de Tabasco, además de otra orden girada por la Fiscalía General de la República. Indicó que las investigaciones continúan y que recientemente también fue detenido un exdirector de la Policía Estatal.

“Todas las declaraciones y los elementos que obran en las carpetas de investigación de la Fiscalía General de la República, en su momento serán informadas por la propia Fiscalía. Todos siguen detenidos; va bien la investigación”, sostuvo el titular de la SSPC.

TE PUEDE INTERESAR: Impulsa Morena eliminación de fuero a Diputados Federales en México

Cuestionado sobre la existencia de otras acusaciones adicionales a los delitos federales que se imputan a Bermúdez Requena, García Harfuch respondió que, hasta donde tiene conocimiento la Secretaría, no hay nuevos cargos, salvo que la FGR decida abrir otras carpetas por distintos ilícitos.

El funcionario también dijo desconocer si el exsecretario solicitó atención médica tras su reclusión en el penal del Altiplano, así como la fecha de su próxima audiencia judicial.

Finalmente, destacó que existe comunicación permanente con autoridades de Panamá, Uruguay, Paraguay, Brasil y otros países de América Latina, como parte de la cooperación internacional derivada de esta detención y de las investigaciones en curso. Con información de Agencias