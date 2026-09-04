Adán Augusto e hijo de AMLO no son investigados por huachicol fiscal, aclara Sheinbaum

Durante La Mañanera del Pueblo , realizada este viernes desde Zacatecas, la mandataria fue cuestionada sobre las versiones que relacionan a ambos políticos con las investigaciones por el tráfico ilegal de combustible.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que actualmente no existe ninguna línea de investigación contra el senador Adán Augusto López Hernández ni contra Andrés Manuel López Beltrán , hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por el llamado huachicol fiscal .

Sheinbaum respondió que, de acuerdo con la información que le ha proporcionado la Fiscalía General de la República (FGR), ninguno de los dos se encuentra bajo investigación por este delito.

“No hay investigaciones hasta donde nos ha informado la Fiscalía. Y la Fiscalía es la que nos tiene que informar”, declaró la presidenta durante la conferencia.

FGR INVESTIGA OPERACIÓN RELACIONADA CON UN BUQUE

Al explicar el origen de una de las investigaciones sobre huachicol fiscal, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República indaga un caso relacionado con un buque que fue detenido el año pasado en Tampico por presunto tráfico ilegal de combustible.

La presidenta explicó que elementos de la Secretaría de Marina detectaron una irregularidad en la documentación presentada por la embarcación. El documento señalaba que el buque transportaba naftas, sustancias químicas que, de acuerdo con la explicación de Sheinbaum, no son combustibles directamente.

Según relató, el permiso utilizado para la importación permitía evitar el pago de determinados impuestos. La situación llamó la atención de la aduana de Tampico, que solicitó un análisis de laboratorio para conocer el contenido real de la embarcación.

UNA REVISIÓN EN ADUANA DIO PASO A LA INVESTIGACIÓN

Sheinbaum detalló que el análisis permitió determinar que el contenido del buque no correspondía con lo establecido en la documentación presentada ante las autoridades.

“Ahí, la propia Secretaría de Marina se dio cuenta de que traía un documento que decía que ese buque transportaba naftas, que son materiales químicos que no son combustibles directamente”, explicó la presidenta.

Posteriormente, agregó que las autoridades aduaneras solicitaron revisar el cargamento debido a las inconsistencias detectadas. “Analizaron qué contenía el buque. Se dieron cuenta que no era ninguna nafta. Que no era normal”, relató.

A partir de ese caso, explicó Sheinbaum, se inició una investigación que posteriormente se relacionó con indagatorias previas de la Fiscalía General de la República sobre posibles operaciones de tráfico ilegal de combustibles.

SHEINBAUM DESCARTA INDAGATORIAS DE ANTICORRUPCIÓN

La presidenta también fue cuestionada sobre la posibilidad de que el hijo del expresidente López Obrador y Adán Augusto López fueran investigados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Sheinbaum señaló que esto tampoco ocurre debido a que ninguno de los dos es actualmente funcionario público en los términos que corresponderían a una investigación de esa dependencia.

La mandataria indicó que, en caso de que existiera algún elemento que requiriera una investigación de esa Secretaría, la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro, tendría que informar públicamente sobre ello.

De esta manera, la presidenta separó las investigaciones que lleva la FGR relacionadas con el tráfico ilegal de combustibles de las funciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

EL CASO DEL HUACHICOL FISCAL SIGUE BAJO INVESTIGACIÓN

El llamado huachicol fiscal se refiere a esquemas relacionados con la introducción, comercialización o traslado irregular de combustibles para evadir impuestos y controles establecidos por las autoridades.

En el caso referido por Sheinbaum, la investigación federal surgió después de que las autoridades detectaran inconsistencias entre la documentación presentada por un buque y el contenido que realmente transportaba.

La presidenta sostuvo que hasta el momento la información proporcionada por la Fiscalía no contempla una investigación contra Adán Augusto López o Andrés Manuel López Beltrán por estos hechos.

Sheinbaum insistió en que corresponde a la Fiscalía General de la República informar sobre el avance de las indagatorias y determinar si existen responsabilidades de personas involucradas en las operaciones investigadas.