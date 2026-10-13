Revisará Sheinbaum con Conagua solución a crisis del agua en Jalisco; pide a Lemus ‘explicar actuar de las fuerzas del orden’

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que se reunirá este miércoles con el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, para analizar una propuesta técnica y financiera que permita atender la problemática de contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. En su conferencia matutina, la Mandataria federal explicó que ya hubo un primer acercamiento entre integrantes del equipo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y el titular de Conagua, pero solicitó un análisis más profundo para determinar una solución al problema.

“Lo voy a ver mañana (a Conagua) para que me puedan presentar cuál es la propuesta que estaríamos nosotros presentando al gobierno de Jalisco”, señaló.

La presidenta indicó que, una vez que se cuente con una propuesta, podría realizarse una reunión con el gobernador o con integrantes de su equipo, con la participación de la Secretaría de Gobernación (Segob).

LEMUS DEBE EXPLICAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS FUERZAS DEL ORDEN: SHEINBAUM Por otra parte, sobre los hechos ocurridos el domingo pasado durante una manifestación en Jalisco, donde se denunciaron actos de represión y detenciones, la presidenta afirmó que el gobernador Pablo Lemus debe explicar el comportamiento de los elementos de seguridad estatales. “Él tiene que dar su explicación del comportamiento que tuvieron las fuerzas del orden de Jalisco en esta manifestación”, expresó.

La mandataria calificó los hechos como una “lamentable represión” y señaló que, en caso de presentarse una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR), las autoridades federales intervendrían conforme a sus atribuciones. En tanto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el gobierno federal revisa las quejas presentadas por familiares y participantes de la manifestación, relacionadas con las detenciones y presuntos actos de tortura.

SEGOB TRABAJA CON LA CNDH PARA DOCUMENTAR CADA CASO Explicó que la dependencia trabaja en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para documentar cada caso y determinar el procedimiento correspondiente. Rodríguez señaló que, debido a que varias de las personas detenidas ya fueron liberadas, es necesario realizar las diligencias respectivas e identificar las posibles afectaciones denunciadas por cada persona.

“Necesitamos hacer la documentación, las diligencias respectivas, pero, en todo caso, estar seguros de que estos hechos se dieron en cada una de las personas”, indicó. La secretaria precisó que la revisión de las quejas se realizará de manera individual, a fin de documentar los posibles daños y dar seguimiento a cada denuncia.