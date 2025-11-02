Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?

México
/ 2 noviembre 2025
    Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?
    Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, fue asesinado durante un acto público el pasado 1 de noviembre. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

Existen al menos otros 6 casos de asesinatos contra alcaldes en funciones en el estado de Michoacán durante los últimos cinco años, además del reciente homicidio de Carlos Manzo en Uruapan

En la noche del 1 de noviembre se registró un ataque armado durante la inauguración del Festival de las Velas, en conmemoración por el Día de Muertos, en Uruapan, Michoacán. Durante el atentado en pleno acto público, el alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez perdió la vida.

Además de la muerte del edil, un regidor identificado como Víctor Hugo de la Cruz Saucedo resultó herido en el ataque, aunque se reportó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida.

TE PUEDE INTERESAR: Caso de Carlos Manzo: Así fue el momento exacto en que inició el ataque contra el alcalde de Uruapan

Uno de los agresores fue abatido en el lugar de los hechos por miembros de seguridad, quienes repelieron el ataque. Después, las autoridades lograron la detención de dos personas presuntamente involucradas en el atentado.

CASOS DE OTROS ALCALDES ASESINADOS EN MICHOACÁN

Existen al menos otros 6 casos de asesinatos contra alcaldes en funciones en el estado de Michoacán en los últimos cinco años:

1. Enrique Velázquez Orozco: era del municipio de Contepec. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 7 de febrero de 2022.

2. César Arturo Valencia Caballero: era del municipio de Aguililla. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 11 de marzo de 2022.

3. Guillermo Torres Rojas: era del municipio de Churumuco. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 1 de abril de 2024.

4. Yolanda Sánchez Figueroa: era del municipio de Cotija. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 3 de junio de 2024.

5. Salvador Bastida García: era del municipio de Tacámbaro. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 6 de junio de 2025.

6. Martha Laura Mendoza Mendoza: era del municipio de Tepalcatepec. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 17 de junio de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

¿QUIÉN FUE CARLOS MANZO?

Carlos Manzo se caracterizó por su política de “cero tolerancia contra los criminales y delincuentes”, postura que lo llevó a ser comparado en varias ocasiones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Desde su gestión, encabezó el movimiento ciudadano “Los del Sombrero” y pidió en repetidas ocasiones el apoyo de autoridades federales para enfrentar la violencia en Uruapan, municipio que, según declaró, “está rodeado de grupos delictivos que se dedican al homicidio y la extorsión.”

Carlos Manzo asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024 tras ganar la elección como candidato independiente. Antes, entre 2021 y 2024, se desempeñó como diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán, aliado de Morena, con sede en su ciudad natal.

TE PUEDE INTERESAR: Ligan a grupo delictivo, Carlos Manzo protegido por 14 elementos, aprovecharon vulnerabilidad: García Harfuch

Nacido el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de donde se graduó en 2016. Entre 2017 y 2018 trabajó como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

Temas


Alcaldes
Asesinatos
Violencia

Localizaciones


Michoacán

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
El morenista tiene únicamente una iniciativa aprobada, la cual declaró 2022 como el Año de Ricardo Flores Magón, ordenando inscribir la leyenda en la documentación oficial y establecer un programa de actividades conmemorativas.

Aseguran que gestión de Noroña en el Senado, fue sólo ‘cosmética’ sin cambios en actividad parlamentaria
Profeco reporta que la gasolinera PETRO 7 SEVEN PETRO en Saltillo, Coahuila, registró el precio de gasolina más alto del país, con 24.99 pesos por litro y un margen de ganancia de 5.34 pesos, dentro del programa “Quién es quién” en precios de combustibles

Gasolinera de Saltillo registra el precio más alto del país, informa Profeco
Liverpool participará en El Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre con descuentos en todas sus áreas de venta, compras en línea 24/7 y beneficios como envío gratis, meses sin intereses y Click &amp; Collect.

Liverpool se prepara para El Buen Fin 2025: horarios y departamentos con ofertas
Little superó a Justin Tucker y dejó su nombre grabado en los libros de la liga.

Cam Little rompe el récord histórico de gol de campo en la NFL con patada de 68 yardas ante Raiders