Además de Carlos Manzo en Uruapan... ¿Qué otros alcaldes han sido asesinados en Michoacán?

En la noche del 1 de noviembre se registró un ataque armado durante la inauguración del Festival de las Velas, en conmemoración por el Día de Muertos, en Uruapan, Michoacán. Durante el atentado en pleno acto público, el alcalde Carlos Alberto Manzo Rodríguez perdió la vida. Además de la muerte del edil, un regidor identificado como Víctor Hugo de la Cruz Saucedo resultó herido en el ataque, aunque se reportó que sus lesiones no ponían en riesgo su vida. TE PUEDE INTERESAR: Caso de Carlos Manzo: Así fue el momento exacto en que inició el ataque contra el alcalde de Uruapan Uno de los agresores fue abatido en el lugar de los hechos por miembros de seguridad, quienes repelieron el ataque. Después, las autoridades lograron la detención de dos personas presuntamente involucradas en el atentado.

CASOS DE OTROS ALCALDES ASESINADOS EN MICHOACÁN Existen al menos otros 6 casos de asesinatos contra alcaldes en funciones en el estado de Michoacán en los últimos cinco años: 1. Enrique Velázquez Orozco: era del municipio de Contepec. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 7 de febrero de 2022. 2. César Arturo Valencia Caballero: era del municipio de Aguililla. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 11 de marzo de 2022. 3. Guillermo Torres Rojas: era del municipio de Churumuco. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 1 de abril de 2024. 4. Yolanda Sánchez Figueroa: era del municipio de Cotija. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 3 de junio de 2024. 5. Salvador Bastida García: era del municipio de Tacámbaro. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 6 de junio de 2025. 6. Martha Laura Mendoza Mendoza: era del municipio de Tepalcatepec. La fecha estimada de su fallecimiento o hallazgo del cuerpo fue el 17 de junio de 2025. TE PUEDE INTERESAR: ‘No quiero ser un alcalde más de los ejecutados’, Carlos Manzo solicitó ayuda ante amenazas

¿QUIÉN FUE CARLOS MANZO? Carlos Manzo se caracterizó por su política de “cero tolerancia contra los criminales y delincuentes”, postura que lo llevó a ser comparado en varias ocasiones con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Desde su gestión, encabezó el movimiento ciudadano “Los del Sombrero” y pidió en repetidas ocasiones el apoyo de autoridades federales para enfrentar la violencia en Uruapan, municipio que, según declaró, “está rodeado de grupos delictivos que se dedican al homicidio y la extorsión.”

Carlos Manzo asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024 tras ganar la elección como candidato independiente. Antes, entre 2021 y 2024, se desempeñó como diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán, aliado de Morena, con sede en su ciudad natal. TE PUEDE INTERESAR: Ligan a grupo delictivo, Carlos Manzo protegido por 14 elementos, aprovecharon vulnerabilidad: García Harfuch Nacido el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán, estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), de donde se graduó en 2016. Entre 2017 y 2018 trabajó como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.