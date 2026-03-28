Además de combustible, huachibuques también llevaban armas, revela investigación

La Fiscalía General de la República tiene indicios de que los buques que traficaban huachicol fiscal, con la protección de una presunta red de corrupción de marinos, también contrabandeaban armas desde Estados Unidos para las organizaciones del narcotráfico. De acuerdo con la causa penal 325/2025 del Centro de Justicia de Almoloya de Juárez, Estado de México, un funcionario de Aduanas denunció de manera anónima que los barcos Challenge Procyon y High Challenge también traficaban armas largas, granadas y lanzagranadas.

La investigación de la FGR, que dio lugar a dicha causa judicial, revela que en el interior del Challenge Procyon se aseguraron una pistola calibre 40 Smith & Wesson, una pistola calibre 380 semiautomática, tres cargadores y cartuchos de diversos calibres.

Y en un inmueble de Altamira, donde se almacenaban los combustibles descargados de dicha embarcación y donde también se aseguraron otros 2.4 millones de litros de huachicol, la FGR incautó 47 cartuchos .223 REM, similares al calibre 5.6x45 milímetros. ”Ingresan semana tras semana, además, esos buques tienen compartimentos ocultos en donde guardan los arsenales de armamento bélico que ingresan a nuestro territorio mexicano, el cual va a dar en manos del narcotráfico que pone en constante peligro e inseguridad a nuestro País”, señala el anónimo presentado el 19 de marzo de 2025. ”Este día va llegando el buque Challenge Procyon, el cual también es muy frecuente llegue al Puerto de Tampico, con cargamento de armas de alto calibre y diésel, mercancía que van a comenzar a descargar, utilizando el mismo modus operandi con todos los buques que pertenecen a esta organización criminal del Cártel del Golfo y apoyo de personal de aduana”. El Challenge Procyon fue asegurado el 19 de marzo del año pasado en Tampico con 10 millones de litros de combustibles de contrabando y está relacionado con el escándalo que llevó a prisión al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otros marinos. El High Challenge no fue incautado pero, según la FGR, existen registros de descarga de presunto huachicol con el aval de los dictámenes de David Trejo Cervantes, un médico naval que era el director de Normatividad y Asistencia Legal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Por los hidrocarburos hallados, se ordenó la aprehensión de José Isabel Murguía Santiago “El Choko”, quien es hermano de José Murguía Santiago, el ex Edil de Teuchitlán, Jalisco, preso por supuestos vínculos con el CJNG. En esta causa penal, la FGR no procedió penalmente contra los imputados por delitos de armas de fuego, sólo lo hizo por posesión ilícita de hidrocarburos. La denuncia fue presentada el 19 de marzo de 2025, en el documento el funcionario alertó a las autoridades que ese mismo día llegaría a Tampico el Challenge Procyon, un dato que resultó cierto, ya que en esa fecha el barco fue incautado con 10 millones de litros de combustibles de contrabando.

”Un grupo de delincuentes que opera con total impunidad y con apoyo de las autoridades aduanales, así como autoridades federales, estatales y municipales para el ingreso de armamento bélico de alto calibre que dota a todas las organizaciones criminales del país, ese armamento llega al puerto de Tampico proveniente de los Estados Unidos en buques en donde además ingresan hidrocarburo de manera ilícita al país, actividad que han venido realizando de manera normal debido a que el Gobierno anterior permitió el ingreso de armamento bélico y sobre todo dio pie de manera sólida al llamado huachicol fiscal”, dice el escrito. El anónimo refiere que el Cártel del Golfo está implicado en esta red de contrabando y que las armas son para hacerle la guerra al Gobierno. DETALLÓ LAS DESCARGAS Registros que la FGR obtuvo en la indagatoria indican que el High Challenge llegó al puerto de Tampico el 10 de marzo de 2025 y zarpó dos días después. Según la solicitud del agente aduanal, este barco descargó 17 millones 459 mil 290 kilos de aditivos para aceites y lubricantes en 53 vehículos de Mefra Fletes, la empresa de la que es accionista “El Choko”. El Challenge Procyon arribó al mismo puerto nueve días después con suministros de un peso idéntico al anterior, también consignados como aditivos. Mefra Fletes también fue contratada para su desembarque. El buque fue asegurado el mismo día y las autoridades confirmaron que la información de su pedimento de importación era falsa porque el producto era diesel. Además, en su interior fueron halladas las 2 pistolas mencionadas, 3 cargadores y cartuchos de diversos calibres. ”El buque High Challenge en días pasados descargó el diésel directamente en las pipas con las que cuenta el crimen organizado, por las noches llegan al puerto... camionetas tipo Suburban escoltadas por Tacomas negras y gente armada que se llevaban las armas que descargaban del mismo buque”, afirmó el anónimo. Precisa que en estas unidades con un solo pasajero “metían cajas de madera que contenían las armas largas, lanza granadas”. Este escrito detalla que las armas eran llevadas al patio de la empresa Mefra Fletes en Altamira. Detalla que la bodega de armas y huachicol estaba ubicada en Camino Antiguo a Medrano en Altamira.

El 20 de marzo de 2025, un día después del aseguramiento del Challenge Procyon, agentes de la Guardia Nacional realizaron una vigilancia encubierta en los alrededores del buque varado en la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Tampico. Los agentes advierten que a las 15:25 horas salió una pipa de Mefra Fletes con placas 06-UH-3P y 67-UJ-8E, en cuya cabina habían ingresado unas cajas de madera en donde observaron “lo que parece ser la parte del cañón de un arma larga”. Luego siguieron el vehículo durante 50 minutos, hasta llegar a la bodega de Camino Antiguo a Medrano. ”Salieron dos personas a tomar nota, una de ellas portaba un arma larga, persona que los observó y se dirigió de manera agresiva hacia los agentes apuntándoles con el arma e indicándoles que se movieran a la chingada del lugar porque si no les meterían unos balazos”, dice el informe. Los federales volvieron a la ASIPONA y a unos 30 metros de distancia dicen que detectaron el ingreso de un tractocamión con matrícula 68-UJ-8E, en el que luego empezaron a introducir cajas de madera similares a las mencionadas. El tractocamión fue seguido en secreto hasta su llegada al predio ubicado en Libramiento Norte de Altamira, sin número, en el Ejido Ricardo Flores Magón. El 21 y 22 de marzo continuó la vigilancia encubierta en dichos inmuebles y se reportó el ingreso de cajas de madera de las mismas características. El día 29 siguiente la FGR cateó el Challenge Procyon y las dos bodegas y hallaron también 47 cartuchos .223 REM, similares al calibre 5,6x45 milímetros, de los cuales 41 son con bala normal encamisada y 6 con bala de punta acerada perforante.

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