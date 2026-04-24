¡Adiós a los oficios!... Claudia Sheinbaum creará software para eliminarlos en procesos burocráticos

Desde Palacio Nacional, la mandataria explicó que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia encabezada por la Agencia de Transformación Digital. El objetivo es construir herramientas tecnológicas propias que permitan optimizar la comunicación oficial.

La modernización del aparato público en México entra en una nueva etapa. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un ambicioso plan para eliminar los oficios impresos y sustituirlos por sistemas digitales, en un intento por reducir la burocracia y agilizar los procesos internos del gobierno.

“¿Saben cuál es uno de mis sueños, entre otros? Desaparecer los oficios del gobierno”, expresó Sheinbaum, en una declaración que refleja el alcance del cambio que se pretende implementar en la administración pública.

SOFTWARE PROPIO Y TALENTO JOVEN

Uno de los pilares de esta transformación es el desarrollo de software propio, con el que el gobierno busca dejar atrás la dependencia de licencias de grandes empresas tecnológicas. Actualmente, cerca de 300 jóvenes trabajan como desarrolladores, muchos bajo esquemas remotos.

El proyecto no solo apuesta por la digitalización, también por la formación de talento especializado. La incorporación de expertos en inteligencia artificial es vista como un paso clave para fortalecer la autonomía tecnológica del país.

Este enfoque ha permitido la creación de plataformas para distintos servicios, desde la gestión de salud hasta la simplificación administrativa. “Queremos que toda la evidencia quede en sistemas digitales, no en papel”, puntualizó la presidenta.

MENOS BUROCRACIA, MÁS EFICIENCIA

La digitalización impacta áreas estratégicas como la ventanilla única de inversión, la reducción de trámites y la implementación de identidad digital a través de sistemas como Llave MX. Estos cambios buscan facilitar la interacción entre ciudadanos y gobierno.

Además, los procesos interinstitucionales se están rediseñando para eliminar tiempos muertos y reducir la carga administrativa. La transición hacia entornos digitales también responde a la necesidad de mayor transparencia en auditorías y seguimiento de procesos.

El trabajo de la Agencia de Transformación Digital ha recibido reconocimiento internacional, con nominaciones por proyectos de software libre como centros de formación en inteligencia artificial y plataformas de procesamiento de datos. Este avance marca una tendencia hacia la independencia tecnológica dentro del sector público.