$!Revela Olga Sánchez ser ‘torpedeada’ por celos políticos y cómo operó la salida de Romero en Pemex

Casi por cumplir 80 años de edad, Olga Sánchez Cordero presume que no ha lidiado con “telarañas en la cabeza”, se jacta de haber operado la remoción del dirigente petrolero Carlos Romero Deschamps y confiesa que la primera reforma al Poder Judicial la mandó al hospital. “Siempre he pensado que mi edad para retirarme son los 80”, comparte en su cubículo de San Lázaro la diputada federal. Exministra en retiro y exsenadora, Sánchez Cordero revela en entrevista que alcanzó un “pacto de civilidad” con el exconsejero jurídico de la Presidencia Julio Scherer Ibarra, el mismo que llegó a sostener que ella había destrozado la Constitución con sus excesos.

— ¿Es cierto que hay una Olga Sánchez Cordero ministra y otra Olga Sánchez Cordero secretaria de Gobernación? “Bueno, a ver, los papeles son distintos, pero sí encuentras una situación común, y es que siempre he sido congruente con lo que pienso y con lo que actúo. En la Secretaría de Gobernación (sostiene) fui estrictamente coherente y encabecé una dependencia muy humanista: muy de derechos humanos, también con el tema de las madres buscadoras. Con Karla Quintana (que fuera removida a poco de su salida de Gobernación) y a través de la Ley de Amnistía y de la revisión de debidos procesos, excarcelamos (y eso no se sabe mucho) a 7 mil personas; mujeres sobre todo”. “Entonces, creo que hasta hoy en día me jacto de que siempre he sido congruente con mis pensamientos, a pesar de que a veces no ha gustado mi actuación”.

— ¿Es cierto que fue ninguneada por el propio Gobierno?

“A ver, quiero partirlo en dos. El presidente (Andrés Manuel López Obrador) siempre me tuvo un gran respeto porque me invitó por mi trayectoria y así me lo dijo. Él me buscó a mí para ser secretaria de Gobernación; yo no fui a decirle: ‘Oiga, presidente, yo levanto mi manito o mi dedito para ser secretaria de Gobernación’. No, él me invita y me invita porque me conocía, porque conocía mi trayectoria, porque sabía quién era yo, así me lo dijo”. “Y a partir de ahí, el presidente siempre fue muy respetuoso, siempre tuvo consideración, yo diría que hasta afecto. Ahora, algunos de sus colaboradores y algunas gentes cercanas a él, por supuesto que estaban absoluta y totalmente en contra, primero, de que una mujer ocupara el cargo, machismo total, y segundo, muchos de ellos sí me hicieron la vida imposible, incluso”. — La torpedearon, ¿verdad? “Totalmente torpedeada, pero no me importaba; yo seguí adelante, yo seguía trabajando, yo quería darle resultados al presidente. El presidente siempre me dijo: ‘Me ayuda mucho, licenciada, me ayuda mucho’, siempre, siempre. O sea, si a mí me preguntan cómo fue el presidente conmigo, les puedo decir que fue una gente sumamente respetuosa, muy considerada y siempre me agradeció mi actividad”. — Y más allá de la cuestión del machismo, ¿por qué hubo quien la torpedeó? “Pues yo digo que por celos, porque cuando uno quiere hacer las cosas, y las hace bien, siempre genera en algunas personas malestar y envidia; creo que fueron personas que tenían muchas telarañas en la cabeza. La verdad es que yo no he tenido telarañas en la cabeza en mi vida, y ellos sí, aparte de considerar que no me merecía estar ahí porque yo no fundé el movimiento (de la 4T) ni tampoco estaba en él, ni tampoco soy militante, aunque soy simpatizante y estoy en la bancada de Morena”. — Pero ¿tuvo margen de maniobra para operar como secretaria? “Las cosas que el presidente me encargaba, sí. El presidente era de una frase: ‘Una cosa es el cargo y otra el encargo’, y siempre lo diferenciaba; entonces, todo lo que me encargaba a mí, yo se lo realizaba, yo se lo operaba, y adicionalmente las cosas que yo quería”.

— ¿Y hubo algo que no pudo sacar? “Todo lo que me encargó el presidente se lo realicé en tiempo y forma, y hubo muchas cosas. Por ejemplo, me pidió que destrabáramos el Tren Interurbano porque tenía dos años parada la obra. Entonces me lo encargó y me dijo que era una prioridad. Y dije: ‘Sí, presidente, con mucho gusto’. Me puse a trabajar y rápidamente, en menos de un mes, le tenía yo resuelto el tema y en menos de un mes él pudo volver con las obras”. “Otra de las cosas que me pidió fue que Carlos Romero Deschamps dejara también la secretaría general del sindicato (petrolero), y eso no lo había logrado ningún otro presidente, a pesar de que hubieran querido”. — ¿Usted lo operó? “Yo lo operé, totalmente. Él lo encargó”. — ¿Por qué deciden desplazar a Romero Deschamps? “Tenía sus temas. Le dije cuál era su situación jurídica y le advertí que no podíamos caer en lo mismo que con la maestra (Elba Esther Gordillo), que nada más hicieron el ridículo, porque hicieron vilmente el ridículo. Imagínate la acusación de defraudación fiscal cuando ni siquiera tenían la liquidación de lo que debía. Y además, los recursos que gastaban no eran recursos públicos, eran recursos ya del sindicato”. — ¿Cómo operó ese desplazamiento? “Me acerqué a Carlos y le dije: ‘Quiero hablar contigo’, y le añadí: ‘Carlos, yo soy el conducto por el cual el presidente te pide que dejes la secretaría general del sindicato’”. — ¿Y qué le respondió? “Que cómo era posible, que él me había ayudado mucho, lo cual es cierto: él me había mandado las cuadrillas para tapar los ductos del huachicol, de Tula a la Ciudad de México, Azcapotzalco; me había ayudado también en la repartición de gasolina los domingos al alba, en la noche”.

“Un día me habla Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno, y me dice: ‘Olga, no tengo gasolina’. Era un domingo en la mañana temprano. Me dice: ‘No tenemos gasolina en la Ciudad de México por los ductos que se habían cerrado en razón de que estaban reparando los piquetes’”. “Y entonces le hablé a Romero, me contestó hasta las 9 de la mañana del domingo en su celular particular y le dije: ‘Oye, Carlos, quiero decirte que me habló la jefa de Gobierno y te estoy solicitando que, aunque sea con horas extras, como lo quieras manejar, traigas a todos tus choferes de pipas y empecemos a repartir en la Ciudad de México porque no podemos quedarnos sin gasolina’”. — ¿Cumplió? “Me cumplió. Me cumplió al pie de la letra todo lo que yo le pedí. Y me dijo que al Gobierno que más le había cumplido era a nosotros: ‘¿Cómo me estás diciendo que deje yo el sindicato?’. Pero yo ya había tratado con el presidente su situación fiscal y su situación de los recursos del sindicato. En el tema fiscal, yo fui con el procurador fiscal y luego con Carlos y le dije: ‘Debes un millón y medio de pesos al fisco’, y me dice: ‘Me pides que deje el sindicato y me estás diciendo que debo un millón y medio de pesos’. Pero, Carlos, debes un millón y medio y lo tienes que pagar, y además el presidente te pide que dejes la secretaría general. Pues pagó el millón y medio de pesos y dejó la secretaría general”. — En ese momento, ¿le dijo ‘está bien, me hago a un lado’? “No, no tanto así; duré varios meses negociando, eso sí, me tardé como unos tres o cuatro meses”. — Y finalmente, ¿cuál fue la razón por la que usted tuvo que salir de Gobernación? “No es que tuve que salir de Gobernación; a ver, el presidente me pidió continuar con él en el gabinete, pero me dio opciones, ya no de la Secretaría de Gobernación, sino de otra dependencia, pero le dije dos cosas: ‘Usted sabe que yo no andaba buscando trabajo’. Y entonces le dije: ‘Pero sí quiero regresar al Senado, presidente, porque en el Senado tengo mucha agenda legislativa’. Y cuando yo me acerqué a usted, mi petición fue ser senadora de la República, no secretaria de Gobernación. Aparte fue muy generoso conmigo. Me dijo: ‘Usted le da mucho más al movimiento que lo que el movimiento le da a usted’”.

— En su libro, Scherer dice: ‘Olga Sánchez Cordero y Alejandro Gertz Manero deshonran el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución en cada uno de sus excesos’. ¿Qué puede responder a esto? “A ver, pues yo ya hice un pacto de civilidad con Julio”. — ¿Cuándo? “Después de que salimos los dos”. — ¿Antes de que se publicara el libro? “Antes de que se publicara el libro. Eso lo retomó de Proceso, pero realmente el pleito no era conmigo, era con Alejandro (Gertz). Conmigo sí teníamos tensiones y hubo momentos muy tensos, pero finalmente lo resolvimos”. — ¿Quién propuso ese pacto de civilidad? “Creo que entre los dos”. — ¿An y quedaron bien las cosas? “Cada quien en su camino, pero bien”. — ¿Usted estuvo conforme con la primera reforma al Poder Judicial? ¿Con la tómbola? “No, ni con la tómbola ni con la elección. A ver, yo presenté cualquier cantidad de reservas y de observaciones. Estuvimos trabajando con mis colaboradores, yo creo que un mes o dos meses. Casi dos meses en mi oficina”. “Yo lo que les decía era que (los candidatos) tengan experiencia judicial en los tribunales, que estén capacitados, que vean sus antecedentes, que sepan quiénes son, etcétera, y que escojan a los mejores candidatos; que cualquiera que sea electo va a ser bueno, eso era lo que yo proponía, pero finalmente los comités (de evaluación) se convirtieron en, básicamente, comités de selección política”. — ¿Ese fue el lastre más importante de la reforma, de la primera, verdad? “Creo que sí, porque no consideraron todas estas modificaciones que yo presenté, que eran modificaciones muy puestas en razón. Fue tal mi desesperación, tal mi decepción, que dijeron que no se le cambiaba una sola coma, y pues de verdad me fui al hospital por un tema cardiaco”. “Me fui al hospital y entonces ahí no voté porque estaba yo internada con unas taquicardias que no me podían parar; porque además, como yo traigo una cirugía de corazón abierto, era un golpe emocional... un golpe emocional demasiado fuerte”.

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