Estados donde se sintió el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero

La mañana del viernes 2 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, provocando la emisión de la alerta sísmica en la Ciudad de México y zonas conurbadas. En punto de las 07:58:15 horas, el movimiento telúrico ocurrió con latitud 16.70, longitud -99.49 y profundidad de 10 kilómetros, según información publicada en su cuenta oficial. Debido a su magnitud, el movimiento telúrico fue perceptible en varias entidades del país, donde provocó la activación de protocolos de monitoreo y evaluación, además de la evacuación de edificios públicos y privados. ¿DÓNDE SE SINTIÓ? Momentos después del reporte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó la percepción del movimiento en diversos estados de la República Mexicanas, así como la activación de protocolos de protección civil en diversas entidades tras el sismo con epicentro en Guerrero. "De manera inmediata, se pusieron en marcha los protocolos de respuesta y evaluación por parte de las unidades estatales y municipales de protección civil, con el objetivo de identificar posibles afectaciones, daños estructurales y zonas de riesgo", indicaron en redes sociales.

Guerrero Fue percibido con intensidad por la población. Autoridades de Protección Civil del Estado reportan la caída de una barda y derrumbes menores sobre la carrerera Tixtla-Chilpancingo. Se mantienen recorridos de verificación y evaluación en campo, sin mayores afectaciones, hasta el momento. El IMSS Bienestar informó que, tras el sismo, tres unidades médicas ubicadas en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco presentan únicamente daños menores en su infraestructura, principalmente en plafones y acabados, sin que se registren personas lesionadas; en todos los casos se acordonaron las áreas con afectaciones y se activaron las cuadrillas de Protección Civil en Infraestructura para continuar con la evaluación correspondiente.

Ciudad de México Percibido de manera considerable por la población, se mantiene monitoreo en las alcaldías. Se realizó evacuación de personas en edificios. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza monitoreo permanente en las alcaldías, con evacuación preventiva de personas en diversos inmuebles. Hasta el momento no se reportan daños mayores. La SGIRPC sostuvo que mantiene comunicación con las UGIRPC de las alcaldías para descartar cualquier afectación. Pidiendo a la población revisar el inmueble y las instalaciones de los inmuebles antes de volver a ingresar. Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, informó que “continuamos el protocolo de atención tras el sismo. Tras primer vuelo de cóndores, de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX no se reportan afectaciones. La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad. Cualquier reporte lo atendemos en el 911. Continuamos informando”.

Veracruz El sismo fue perceptible en diversas regiones de Veracruz, donde autoridades de Protección Civil reportan que se llevan a cabo inspecciones y evaluaciones preventivas. La Secretaría de Protección Civil Estatal reportó que se registró percepción en las regiones de Tres Valles, Córdoba, Los Tuxtlas, Xalapa, Orizaba, Huatusco y Coatzacoalcos.

”No se reportan al momento afectaciones en infraestructura estratégica, y las fuerzas de tarea se encuentran realizando recorridos de verificación en coordinación”, informó la dependencia. Puebla El sismo de 6.5 grados fue perceptible en Puebla, donde se activó la alerta sísmica y fueron evacuados de manera preventiva edificios públicos y privados. Las autoridades locales reportaron que el movimiento telúrico fue perceptible de manera ligera en las Regiones de la Mixteca, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Angelópolis, Ciudad Serdán, Teziutlán y Tehuacán. La Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado informó que se llevaron a cabo recorridos preventivos a través de las direcciones municipales de Protección Civil, sin que hasta el momento se reporten afectaciones o personas lesionadas.

Morelos El evento fue percibido de manera moderada, sin que se tengan registros de incidentes hasta ahora. El sismo fue sentido con fuerza en el estado de Morelos, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil activó la alerta y mantiene un monitoreo con las unidades municipales sin que al momento se reporten eventualidades. El movimiento telúrico provocó mayor alarma entre los habitantes de aquellos municipios de Morelos que han sido dañados por el sismo de 2017, como Jojutla, Jiutepec y Cuernavaca. En ninguno de ellos se reportan daños provocados por el temblor. En Jiutepec, contiguo a Cuernavaca, el Comité de Contingencias activó los protocolos de supervisión en los inmuebles del municipio, reportando saldo blanco en sus instalaciones. Las autoridades de Cuernavaca recorrían y revisaban las estructuras de los principales edificios, pero no había reportes de daños. Su portal digital pidió a la población utilizar los números oficiales para reportar alguna anomalía o en caso de requerir ayuda.

Oaxaca El movimiento fue levemente perceptible en regiones de la Costa, Mixteca, Cañada, Istmo y Valles Centrales. Se mantiene coordinación con autoridades municipales, sin reportes de incidentes. En Oaxaca no se registraron afectaciones a la población ni daños a la infraestructura y servicios básicos por el sismo de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos del estado. La dependencia detalló que, tras el evento sísmico, se activaron de manera inmediata los protocolos de monitoreo y evaluación, estableciendo comunicación con las delegaciones regionales y autoridades municipales para verificar posibles afectaciones. En la ciudad de Oaxaca el sismo se sintió ligeramente, pero se activaron las alertas sísmicas, así como en los teléfonos celulares. Mientras que, en la región Mixteca, reportan que se sintió fuerte, pero sin reporte de daños. En el Istmo de Tehuantepec, reportan que el movimiento no fue perceptible. Jalisco Fue percibido de manera ligera por la población en municipios del sur del estado, sin reporte de efectos al momento.

Colima El movimiento fue percibido de manera ligera en el municipio de Cuauhtémoc, sin reporte de efectos al momento. Posteriormente, se informó que no se registró percepción del sismo ni afectaciones. Otros estados que reportaron daños: Michoacán El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que tras el sismo que se registró esta mañana se activaron los protocolos de protección civil en todo el estado. "Me informan que, de manera preliminar, no se reportan afectaciones, pero nos mantenemos en monitoreo constante y comunicación con los municipios", escribió en su cuenta de Facebook. Por último, pidió a la población mantener la calma y hacer caso únicamente a información en canales oficiales. En una segunda publicación, el mandatario informó que no se reportan daños en la entidad tras el sismo y señaló que las brigadas mantienen recorridos de supervisión en todas las regiones.

Hidalgo El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, informó que el sismo fue percibido en distintas zonas del estado y que hasta el momento no se reportan afectaciones. Señaló que instruyó la activación de los protocolos de Protección Civil. Po último, pidió a la población mantenerse atentos a la información oficial y comunicarse al 911 ante cualquier emergencia. Tlaxcala La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tlaxcala informó que derivado del sismo se mantiene comunicación constante con las direcciones municipales de protección civil. Además, señaló que se iniciaron recorridos de supervisión para evaluar la situación y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos. Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar mencionó que el sismo no representa riesgo para la entidad y que hasta el momento no se reportan daños ni afectaciones. "En Tlaxcala, la prevención y la atención son prioridad. Les mantendremos informados a través de nuestros canales oficiales", escribió en su cuenta de Facebook.