México
/ 20 febrero 2026
    Advierte IMCO que recorte a pensiones de exfuncionarios apenas aliviaría 0.3% del gasto total
    La reforma busca blindarse al ser constitucional, pero carece de rigor técnico al no fijar las aportaciones reales de los trabajadores. IA

Expertos señalan que el ahorro en pensiones es simbólico, y afirman que la medida no resuelve los pasivos de Pemex y CFE

El ahorro que estima obtener el Gobierno federal al reducir las pensiones a exfuncionarios de confianza será tan poco que no habrá mejora financiera de las empresas ni se resolverá el problema de pensiones, consideraron especialistas consultados.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum eliminará pensiones millonarias de ex funcionarios federales; recibirán la mitad de lo que gana la presidenta como máximo

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), aseguró que este año el Estado destinará 1.6 billones de pesos a pensiones contributivas; es decir, aquellas que no incluyen las de Adultos Mayores y las del Bienestar.

“Entonces, el ahorro de 5 mil millones de pesos que menciona la presidenta representa apenas el 0.3 por ciento de ese total. Esta medida no resuelve en nada el problema de pensiones que tiene México”, aseguró en entrevista el experto.

Añadió que el pasivo laboral de Pemex es de 1.5 billones de pesos (que es una tercera parte del pasivo total de la empresa), mientras que la CFE tiene un pasivo de 441 mil millones de pesos. Además, expresó, el mayor ahorro no está en Pemex y CFE, sino en Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

El tema es más político y, aunque tiene que ver con recuperar recursos (lo cual será complejo), el Gobierno cuenta con los votos para sacar adelante la reforma; por ello, se empezarán a ver defensas en tribunales por parte de los afectados, expresó.

Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), consideró que el tema de la retroactividad no aplica, pues no se pedirá que regresen lo que ya cobraron, sino que la medida se implementará a partir de ahora.

“Es una medida que empezará hacia adelante, y si bien habrá quienes busquen el amparo, puede ser que este no prospere, pues la reforma será a nivel constitucional”, expresó. No obstante, dijo, el tema del tope a las pensiones no debe darse con base en el salario de la presidenta, sino en un análisis serio sobre las aportaciones que realizaron en su momento los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: Pensiones Bienestar 2026: horarios, requisitos y calendario para registrarse del 16 al 22 de febrero

“La propuesta no resuelve el problema de pensiones, pero es un paso para una futura iniciativa integral que abarque más instancias y empresas, y no solo las empresas del Gobierno como Pemex, CFE y LyFC. Es una medida que pedíamos nosotros desde hace años. Además, puede ser el inicio de una reforma en pensiones que requiere el país, pero que tome como base la reducción de la edad”, añadió.

Ambos especialistas coincidieron en que los recursos que se ahorren no impactarán en la producción de crudo, hidrocarburos y petroquímicos, ni en la generación o transmisión de energía eléctrica. Sin embargo, es una medida que se requiere y que financieramente puede ayudar a atender otros rubros, como educación o salud, concluyó Macías.

