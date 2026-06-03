Advierte Inegi 18 meses de inversión a la baja y estancamiento del PIB en México

Para Fausto Hernández, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la lectura va más allá del ciclo. “Es una desaceleración cíclica en un entorno de bajo crecimiento. En ambos casos el crecimiento ha sido insuficiente, alejado de las posibilidades reales que tiene el país” , señaló.

El primer trimestre de 2026 dejó una imagen contradictoria: la economía creció un 0.37 por ciento anual, pero se contrajo un 0.62 por ciento frente al trimestre previo, muestran datos ajustados por estacionalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ).

El indicador más preocupante es la inversión fija bruta, que cayó un 3.58 por ciento anual en febrero. John Soldevilla, director general de la consultora Economy, Business & Indicators (ECOBI), advirtió que la inversión acumula 18 meses consecutivos a la baja y permanece estancada en torno al 23 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

El problema, a juicio de Soldevilla, no es el entorno económico sino el sociopolítico: incertidumbre institucional, impunidad, Estado de derecho débil y la tensión en torno al T-MEC. Proyectó que la inversión crecerá apenas un 1.8 por ciento este año, tras caer un 6.7 por ciento en 2025, y que el PIB difícilmente superará el 1.0 por ciento.

El sector externo ofrece el único contrapunto sólido: las exportaciones crecieron un 20.9 por ciento y las importaciones un 19.7 por ciento, lo que generó un superávit comercial de 3 mil 399 millones de dólares entre enero y abril. Ese dinamismo no se ha traducido en crecimiento interno: el consumo privado avanzó apenas un 0.93 por ciento anual en febrero.

El mercado laboral refleja la misma trampa. Aunque la tasa de desocupación promedia un 2.68 por ciento y los afiliados al IMSS crecen un 1.17 por ciento anual, el subempleo alcanza el 7 por ciento y la informalidad laboral afectó al 55.01 por ciento de los ocupados.

“La informalidad ha generado que el país tenga una productividad muy baja y con ello que no se genere crecimiento. A mayor informalidad, menor recaudación tributaria”, explicó Hernández.

César Castro, director de Análisis Económico de Darsi, sintetizó el panorama con un dato del Inegi: en abril, el empleo formal creció en 10 mil 628 puestos respecto al mismo mes de 2025, mientras que la ocupación informal lo hizo en 693 mil 423 plazas.

La inflación general en un 4.45 por ciento anual —con la subyacente en un 4.26 por ciento— mantiene a Banxico acotado: los Cetes a 28 días promedian un 6.80 por ciento y un recorte agresivo luce prematuro. Soldevilla anticipó riesgos inflacionarios en el segundo semestre por la geopolítica, la volatilidad del tipo de cambio —que promedió 17.52 pesos por dólar en el periodo— y posibles choques en los precios agrícolas.