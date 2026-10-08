Advierte zarina antidrogas de EU a gobernadores mexicanos: iremos por quienes protegen a cárteles

WASHINGTON, EU.- Estados Unidos perseguirá a los funcionarios que protejan o colaboren con organizaciones criminales, sin importar si ocupan cargos de alto nivel, como una gubernatura, advirtió Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas de la Casa Blanca. A través de sus redes sociales, la dependencia reiteró la postura de la Administración del presidente Donald Trump contra los cárteles y los servidores públicos presuntamente vinculados con estas organizaciones, al tiempo que destacó la importancia de mantener una estrecha colaboración con el Gobierno de México.

En una entrevista con Voz Media, Carter aseguró que Washington actuará contra cualquier persona que ayude a los grupos criminales o colabore con organizaciones consideradas terroristas por Estados Unidos.

ONDCP Director @SaraCarterDC @DrugCzar47 reaffirms the United States' stance regarding cartels and corrupt officials, acknowledging the importance of close collaboration between Washington and the Mexican government. @Voz_US @VozMediaUSA https://t.co/7fLi96pSBI — ONDCP (@ONDCP) October 8, 2026

“El presidente Trump ha sido muy claro. Si ayudan o son cómplices de los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas, no nos importa si son el gobernador o si son la persona que trabaja en la plaza, en una pequeña tienda. Los encontraremos, iremos por ustedes y nos aseguraremos de que paguen las consecuencias”, advirtió.

Las declaraciones se producen después de que autoridades estadounidenses acusaran al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de su administración de presuntamente proteger a integrantes de la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa. Ante estos señalamientos, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que Estados Unidos no presentó pruebas contundentes contra el mandatario estatal.

LLAMA A MÉXICO A REFORZAR COOPERACIÓN Carter instó al Gobierno mexicano a intensificar la colaboración bilateral para combatir a las organizaciones criminales y sostuvo que la coordinación entre ambos países permitiría avanzar en su desarticulación. “Únanse a nosotros, pongan fin a esto. Podemos acabar con los cárteles si trabajamos juntos. Podemos encontrar puntos sobre los cuales construir, pero sobre todo, ¿por qué vamos a permitir esto entre nuestras naciones? Estados Unidos ya no va a permitir eso”, expresó.

La funcionaria también aseguró que, durante el resto de la Administración Trump, los integrantes de los cárteles enfrentarán una presión constante y afirmó que ninguno podrá “dormir tranquilo”. Por su parte, el Gobierno mexicano ha realizado tres entregas masivas de presuntos narcotraficantes a Estados Unidos entre 2025 y 2026, con el traslado de 92 personas que permanecían recluidas en cárceles del país.