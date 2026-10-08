Crece reclutamiento forzado de cárteles en México, denuncia Estados Unidos

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Crece reclutamiento forzado de cárteles en México, denuncia Estados Unidos
    “Los grupos criminales han aumentado el reclutamiento de niños para actividades ilícitas”, dice el reporte. Cuartoscuro

En la versión 2026 de su Reporte Sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado alertó el incremento de esta modalidad

ESTADOS UNIDOS.- La actual ola de violencia entre grupos del crimen organizado en México así como los esfuerzos para controlar nuevos territorios han provocado un incremento en el reclutamiento forzado de personas particularmente el de menores de edad, afirmó la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En la versión 2026 de su Reporte Sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a México entre los países que a pesar de los esfuerzos gubernamentales no se cumplen con los estándares mínimos para combatir la trata pero alertó mayor reclutamiento forzado de los cárteles.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asegura-sheinbaum-que-no-hay-pruebas-de-vinculo-de-empresas-con-algun-grupo-delictivo-como-acuso-estados-unidos-CG24009865

“La actual violencia entre grupos del crimen organizado incrementa el reclutamiento forzado y la explotación (de personas) por parte de cárteles que pretenden expandir su dominio territorial”, dice el capítulo dedicado a México del reporte sobre trata del Departamento de Estado y que evalúa a todos los países desde 2001.

“Los grupos criminales han aumentado el reclutamiento de niños para actividades ilícitas”, dice el reporte.

REPORTE EXPONE LAS FORMAS DEL CRIMEN PARA EXPLOTAR A PERSONAS

Aunque la dependencia estadounidense ya había destacado las técnicas para realizar reclutamiento forzado por parte de los cárteles en ediciones anteriores de su reporte, la versión 2026 del documento habla más explícitamente de las formas de las que se valen dichos grupos para explotar a personas.

“Los grupos del crimen organizado y las organizaciones terroristas extranjeras -como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Tren de Aragua- explotan a niños y adultos”, apunta el reporte del Departamento de Estado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/se-reunen-embajador-johnson-y-empresarios-con-gabinete-de-sheinbaum-abordaran-temas-comerciales-BG24009329

“(Esto ocurre) mediante la trata con fines de explotación sexual, el trabajo forzoso y la participación forzada en actividades delictivas, valiéndose de anuncios de empleo fraudulentos, manipulación económica o social, abusos físicos, amenazas de muerte, chantaje, intimidación o secuestro”, concluye el reporte.

Dentro del capítulo del reporte dedicado a México, el Departamento de Estado no ofrece cifras pero si hace referencia lateral a los conflictos entre cárteles que reportes previos de otras dependencias estadounidenses el Administración para el Control de Drogas (DEA) han advertido previamente.

DENUNCIAN INGRESO DE CUBANOS A MÉXICO

Desde 2025, el Gobierno del presidente Trump ha designado como organizaciones terroristas extranjeras a 10 cárteles mexicanos del narcotráfico así como a otros grupos criminales latinoamericanos -como el llamado Tren de Aragua- que ha asegurado tiene presencia en diversos países del hemisferio.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-detonaciones-muertos-y-heridos-en-penal-de-mazatlan-NG24009488

Al igual que el año pasado, el reporte denunció también como explotación laboral, el acuerdo firmado por el Gobierno de México y el Gobierno de Cuba que ha permitido la entrada al país de unos 3 mil 650 médicos y enfermeras procedentes cubanos, pero no añadió mayores novedades sobre su situación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cárteles Mexicanos
Narcoviolencia
Reclutamiento

Localizaciones


Cuba
Estados Unidos

Personajes


Donald Trump

Organizaciones


CJNG
Departamento de Estado

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Ley antimemes

Ley antimemes
true

Marath Bolaños, el mensajero de Andy

Madres buscadoras presentaron un amparo contra la FGR y las 32 fiscalías por fallas en el Banco Nacional de Datos Forenses.

Madres buscadoras demandan a Ernestina Godoy, a la FGR y fiscales por fallas en el Banco de Datos Forenses
Claudia Sheinbaum negó haber regañado a Omar García Harfuch tras el reporte publicado por The Wall Street Journal.

Sheinbaum niega molestia con Harfuch por congelamiento de cuentas tras reporte del WSJ
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Nacional Monte de Piedad reactivó su tienda en línea con descuentos en joyería y relojes durante octubre.

Monte de Piedad ofrece hasta 35% de descuento en joyas: así puedes comprar
Laurence Leavy, conocido como Marlins Man, compartió una selfie con Dua Lipa y Callum Turner durante el partido entre Yankees y Rays, sin saber inicialmente que estaba junto a dos celebridades internacionales.

¿Quién es Marlins Man? El aficionado que conoció a Dua Lipa y Callum Turner sin saberlo
Carlos Tévez prepara su despedida en La Bombonera y busca reunir a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en un mismo equipo.

¿Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugando juntos?... el sueño de Carlos Tévez que se haría realidad en Argentina