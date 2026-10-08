Crece reclutamiento forzado de cárteles en México, denuncia Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS.- La actual ola de violencia entre grupos del crimen organizado en México así como los esfuerzos para controlar nuevos territorios han provocado un incremento en el reclutamiento forzado de personas particularmente el de menores de edad, afirmó la Administración del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la versión 2026 de su Reporte Sobre Trata de Personas, el Departamento de Estado de Estados Unidos mantuvo a México entre los países que a pesar de los esfuerzos gubernamentales no se cumplen con los estándares mínimos para combatir la trata pero alertó mayor reclutamiento forzado de los cárteles.

“La actual violencia entre grupos del crimen organizado incrementa el reclutamiento forzado y la explotación (de personas) por parte de cárteles que pretenden expandir su dominio territorial”, dice el capítulo dedicado a México del reporte sobre trata del Departamento de Estado y que evalúa a todos los países desde 2001. “Los grupos criminales han aumentado el reclutamiento de niños para actividades ilícitas”, dice el reporte. REPORTE EXPONE LAS FORMAS DEL CRIMEN PARA EXPLOTAR A PERSONAS Aunque la dependencia estadounidense ya había destacado las técnicas para realizar reclutamiento forzado por parte de los cárteles en ediciones anteriores de su reporte, la versión 2026 del documento habla más explícitamente de las formas de las que se valen dichos grupos para explotar a personas. “Los grupos del crimen organizado y las organizaciones terroristas extranjeras -como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y el Tren de Aragua- explotan a niños y adultos”, apunta el reporte del Departamento de Estado.

“(Esto ocurre) mediante la trata con fines de explotación sexual, el trabajo forzoso y la participación forzada en actividades delictivas, valiéndose de anuncios de empleo fraudulentos, manipulación económica o social, abusos físicos, amenazas de muerte, chantaje, intimidación o secuestro”, concluye el reporte.

Dentro del capítulo del reporte dedicado a México, el Departamento de Estado no ofrece cifras pero si hace referencia lateral a los conflictos entre cárteles que reportes previos de otras dependencias estadounidenses el Administración para el Control de Drogas (DEA) han advertido previamente. DENUNCIAN INGRESO DE CUBANOS A MÉXICO Desde 2025, el Gobierno del presidente Trump ha designado como organizaciones terroristas extranjeras a 10 cárteles mexicanos del narcotráfico así como a otros grupos criminales latinoamericanos -como el llamado Tren de Aragua- que ha asegurado tiene presencia en diversos países del hemisferio.

Al igual que el año pasado, el reporte denunció también como explotación laboral, el acuerdo firmado por el Gobierno de México y el Gobierno de Cuba que ha permitido la entrada al país de unos 3 mil 650 médicos y enfermeras procedentes cubanos, pero no añadió mayores novedades sobre su situación.