Oposición exige a Sheinbaum la renuncia de Marx Arriaga

México
/ 28 diciembre 2025
    Oposición exige a Sheinbaum la renuncia de Marx Arriaga
    Diputados de Oposición consideraron que la Presidenta Claudia Sheinbaum debe pedirle la renuncia a Marx Arriaga. PRESIDENCIA | CUARTOSCURO
Reforma
por Reforma

COMPARTIR

TEMAS


Educación
Oposición
Renuncia

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PAN
SEP

El vocero del PAN dijo que sería una señal positiva, pero de no ser solicitada quedará claro que fue una imposición

Diputados de Oposición consideraron que la Presidenta Claudia Sheinbaum debe pedirle la renuncia a Marx Arriaga, quien, afirmaron, no ha entendido que hay un nuevo liderazgo conduciendo al País y que su papel como funcionario no es ser promotor de una corriente política, sino defensor de la educación plural, universal y libre.

El vocero del PAN, Federico Döring, dijo que la renuncia de Arriaga sería una señal positiva, pero de no ser solicitada por la Mandataria, quedará claro que el funcionario federal es una imposición de la pasada Administración.

TE PUEDE INTERESAR: Convoca Marx Arriaga a una rebelión contra la SEP

“Pareciera que sólo trabaja para el pasado y que no hay un nuevo liderazgo que conduce los destinos de este País”, indicó el panista.

El medio de comunicación Reforma publicó ayer que el director de Materiales Educativos convocó el pasado jueves a una rebelión contra la SEP que encabeza Mario Delgado porque, acusó, “pretende privatizar la educación”. Llamó también a crear comités de defensa de los “valores del obradorismo y la Cuarta Transformación”.

La emecista Iraís Reyes advirtió que es peligroso tener a funcionarios como Arriaga en carteras como educación pública, porque comprometen la enseñanza de pensamiento crítico.

“¿Cómo va a andar queriendo inculcar ideologías de una facción política referente al obradorismo en lugar de estar defendiendo una educación plural, libre?”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Denuncian ante SEP y FGE certificados de bachillerato sin registro expedidos por SEDU entre 2016 y 2018

En tanto, Mario Delgado aseguró que se continúa con el modelo que inició AMLO, pues se mantiene el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación.

CRÍTICAS SERÁN IMPLACABLES, DICE ARRIAGA

Tras la difusión de su llamado a rebelarse contra la SEP, que encabeza Mario Delgado, el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, llamó a sus seguidores a no desanimarse.

“¡Buen día, compañeras y compañeros! Ánimo, las críticas serán implacables, pero aunque el camino sea duro; es el camino”, afirmó en su chat de WhatsApp llamado “Comités para la Defensa de la NEM y sus LGT”, donde compartió también la portada de ayer del medio de comunicación Reforma.

Temas


Educación
Oposición
Renuncia

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


PAN
SEP

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El senador insistió en que el campo requiere medidas concretas y reiteró su llamado a atender el problema.

‘Crisis silenciosa’ en el campo: PRI advierte golpe millonario por cierre de exportación de ganado
Si bien las exportaciones mexicanas han aumentado en este año, el sector automotriz es uno de los que más han resentido los aranceles con una baja.

México, el gran ‘ganón’ con los aranceles impuestos de Donald Trump: WSJ
Raúl Meza Abonce, el joven detenido y torturado el pasado 2 de noviembre durante una protesta para exigir justicia por el asesinato de Carlos Manzo en Morelia, Michoacán, fue liberado este sábado.

Raúl Meza, detenido durante protestas por Carlos Manzo en Morelia, es liberado
Angela Halili, de 29 años, a la derecha y presentadora del podcast cristiano “Girls Gone Bible” reza con una seguidora durante una presentación en vivo de su programa el 14 de noviembre de 2025, en Atlanta.

Influencers enseñan cristianismo en línea, y los jóvenes los escuchan

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025, en Washington.

Estas son las doce noticias más importantes del año 2025 en el mundo
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla durante una conferencia de prensa en la Cumbre de la UE en Bruselas, el viernes 19 de diciembre de 2025.

Este es el mapa de riesgos en la UE para 2026 entre sabotajes, paz favorable a Rusia y ruptura con EU
El espacio también contará con una casa club, que estará ubicada donde actualmente funciona la Biblioteca Pública del Estado de Coahuila.

Campo de Golf en la Alameda, ruta gratuita llega de Saltillo a NL y mundial gratis para saltillenses
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro