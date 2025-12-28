Oposición exige a Sheinbaum la renuncia de Marx Arriaga

Diputados de Oposición consideraron que la Presidenta Claudia Sheinbaum debe pedirle la renuncia a Marx Arriaga, quien, afirmaron, no ha entendido que hay un nuevo liderazgo conduciendo al País y que su papel como funcionario no es ser promotor de una corriente política, sino defensor de la educación plural, universal y libre.

El vocero del PAN, Federico Döring, dijo que la renuncia de Arriaga sería una señal positiva, pero de no ser solicitada por la Mandataria, quedará claro que el funcionario federal es una imposición de la pasada Administración.

“Pareciera que sólo trabaja para el pasado y que no hay un nuevo liderazgo que conduce los destinos de este País”, indicó el panista.

El medio de comunicación Reforma publicó ayer que el director de Materiales Educativos convocó el pasado jueves a una rebelión contra la SEP que encabeza Mario Delgado porque, acusó, “pretende privatizar la educación”. Llamó también a crear comités de defensa de los “valores del obradorismo y la Cuarta Transformación”.

La emecista Iraís Reyes advirtió que es peligroso tener a funcionarios como Arriaga en carteras como educación pública, porque comprometen la enseñanza de pensamiento crítico.

“¿Cómo va a andar queriendo inculcar ideologías de una facción política referente al obradorismo en lugar de estar defendiendo una educación plural, libre?”, dijo.

En tanto, Mario Delgado aseguró que se continúa con el modelo que inició AMLO, pues se mantiene el carácter público, gratuito, laico e inclusivo de la educación.

CRÍTICAS SERÁN IMPLACABLES, DICE ARRIAGA

Tras la difusión de su llamado a rebelarse contra la SEP, que encabeza Mario Delgado, el director de Materiales Educativos, Marx Arriaga, llamó a sus seguidores a no desanimarse.

“¡Buen día, compañeras y compañeros! Ánimo, las críticas serán implacables, pero aunque el camino sea duro; es el camino”, afirmó en su chat de WhatsApp llamado “Comités para la Defensa de la NEM y sus LGT”, donde compartió también la portada de ayer del medio de comunicación Reforma.