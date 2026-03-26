Afecta extorsión al 54% de empresas en NL; Caintra se suma al reclamo de Coparmex y Canaco

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) se unió ayer a denuncias previas de la Coparmex-NL y Canaco Monterrey sobre extorsiones por parte de autoridades municipales y estatales a las empresas.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Samuel García y otras autoridades, Jorge Santos, presidente de la Caintra, afirmó que existe una preocupación creciente sobre extorsiones de autoridades que afectan la operación de las empresas.