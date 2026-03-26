Afecta extorsión al 54% de empresas en NL; Caintra se suma al reclamo de Coparmex y Canaco

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México
/ 26 marzo 2026
    Afecta extorsión al 54% de empresas en NL; Caintra se suma al reclamo de Coparmex y Canaco
    Este reclamo se suma a las alertas de Coparmex y Canaco sobre un aumento del 30% en abusos y cobros ilegítimos en el último semestre. REFORMA
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Ante la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Samuel García, la industria de Nuevo León denunció que el 54% de las empresas sufren extorsiones

La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra) se unió ayer a denuncias previas de la Coparmex-NL y Canaco Monterrey sobre extorsiones por parte de autoridades municipales y estatales a las empresas.

Ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador Samuel García y otras autoridades, Jorge Santos, presidente de la Caintra, afirmó que existe una preocupación creciente sobre extorsiones de autoridades que afectan la operación de las empresas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/afirma-sheinbaum-que-aprobacion-del-plan-b-es-para-reducir-los-privilegios-y-lamento-que-no-paso-la-consulta-de-revocacion-FH19698926

“El 54 por ciento de ellas reporta que fueron víctimas de extorsión al transportar mercancías, donde 9 de cada 10 fueron casos que involucraron a autoridades municipales”, dijo en la 82 Asamblea Anual de la Caintra.

El 20 de marzo, la Canaco local señaló que los abusos de autoridades se dispararon 30 por ciento en los últimos seis meses y mencionó la retención de trámites, solicitudes de aportaciones indebidas o cobros ilegítimos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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