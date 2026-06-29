Aficionado arrojó cerveza a influencer en el México vs. Chequia, es encontrado y pide disculpas entre confusiones

El triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia (3-0) en el Estadio Ciudad de México el pasado 24 de junio no solo nos dio alegría y la clasificación perfecta a dieciseisavos de final del Mundial 2026, la primera vez en sus 18 participaciones mundialistas; sin embargo, también nos dejó una imagen polémica e incidente que rápidamente se volvió viral en redes sociales. La influencer Terefifas denunció haber sido agredida en las gradas de conocido como Estadio Azteca, donde aseguró que un hombre le arrojó una bebida de manera intencional mientras celebraba uno de los goles del Tricolor. El video compartido por la creadora de contenido provocó una ola de indignación entre los usuarios, quienes condenaron el comportamiento del aficionado y respaldaron la denuncia publicada.

¿QUÉ LE PASÓ A TEREFIFAS? La creadora de contenido de fútbol mexicano y aficionadas de las Chivas del Guadalajara compartió en sus redes sociales su asistencia al tercer partido de México parte de la fase de grupos del Mundial 2026, lo que pareciera ser un documental del ambiente desde las tribunas, reveló un momento desagradable. Pese a que es común que con la euforia de un gol del equipo de preferencia algunas bebidas y alimentos de los aficionados salgan ‘volando’ o como parte del comportamiento en las gradas de un estadio. Mientras Terefifas grababa la celebración de uno de los goles de México, un hombre que se encontraba detrás de ella le lanzó una bebida; aunque en un principio creyó que se trataba de un accidente provocado por la emoción del festejo, una situación que suele repetirse en algunos estadios cuando cae una anotación, al revisar el video con más detenimiento descubrió que el líquido había sido arrojado directamente hacia ella. Junto al video escribió el siguiente mensaje: “En el momento no me enojé porque pensé que era parte del festejo, pero ya editando me di cuenta de que fue directo a mí. ¿Real, a eso van al estadio? Una vez más se comprueba que el dinero no da educación. Sin palabras”.

También se aprecia como tras la agresión, el hombre se giró para festejar con varias personas que se encontraban en las gradas, aparentemente al notar que estaba siendo grabado. Aunque la influencer terminó completamente mojada, continuó registrando el ambiente del estadio sin darle demasiada importancia en ese instante.

BUSCAN AL AFICIONADO ‘QUE SE PASÓ’ Posteriormente, Terefifas intentó averiguar quién había sido el responsable e incluso volvió a enfocar con su cámara al grupo de personas que se encontraba detrás de ella, donde el agresor apareció sonriendo y posando frente al celular, mientras dos mujeres , que según la creadora lo acompañaban, también aparecieron en el video. Horas después del encuentro, la creadora de contenido publicó varias historias en Instagram donde mostró el rostro del hombre al que señaló como responsable de la agresión: “Ahí la cara de la finísima persona que me aventó la cerveza”, escribió en una de las publicaciones. En otras stories también compartió imágenes de las mujeres, quienes se burlaron de ella después del incidente. A las horas, el caso se volvió tendencia en redes sociales, donde varios usuarios reprobaron la conducta del aficionado y pidieron que este tipo de acciones no se normalicen dentro de los estadios. Y LO ENCONTRARON... Luego que su rostro se viralizara en redes sociales por haber arrojado su cerveza a la influencer, Alejandro Azcué Martínez pidió disculpas y asumió su responsabilidad, afirmando que actuó de manera equivocada durante la celebración. “Grabo este mensaje para ofrecer una disculpa pública por mis acciones durante el partido entre México y Chequia. Sé perfectamente que me equivoqué, la emoción del partido no es una excusa para el comportamiento que tuve. Asumo plena y completa responsabilidad por haber lanzado una cerveza que terminó mojando a una joven. El fútbol debe ser un espacio para disfrutar, convivir y celebrar a nuestra selección”, dijo el hombre en el video.

“Ofrezco una disculpa pública a @terefifas por mis actos durante el partido de ayer entre México y Chequia (...) No existe excusa para este comportamiento. Asumo plena y completamente la responsabilidad por lo ocurrido y por el mal momento que le hice pasar (...) El futbol y los triunfos de nuestro país deben unirnos en respeto y alegría, nunca dar lugar a conductas como la mía (...) Lamento profundamente lo sucedido”, escribió en su publicación Azcué Martínez. Cerró su mensaje en video con un llamado a los aficionados a mantener el respeto y que el hecho “sirva también como un recordatorio de que debemos conducirnos con respeto dentro y fuera de cualquier evento deportivo. Gracias”.

CONFUNSIONES EN REDES SOCIALES Cabe destacar que empresas presuntamente ligadas al sujeto recibieron quejas por usuarios de redes sociales, como Grupo Herdez y el restaurante Cha Cha Cha de Miami, este último -presuntamente ligado a uno de los acompañantes de Azcué Martínez- eliminó su cuenta de redes sociales y difundió un comunicado en el que aclaró que el sujeto no forma parte del equipo de trabajo. Luego de las disculpas, Terefifas también recibió múltiples cuestionamientos en redes sociales, ya que en sus historias de Instagram culpó previamente a otra persona: Patricio Hernández Pons, hijo del dueño del grupo empresarial Herdez Group, fue señalado erróneamente como el agresor, además de que fue blanco de insultos y críticas por usuarios. Hasta el momento, no se ha informado si autoridades del Estadio Ciudad de México o los organizadores de la Copa Mundial de Fútbol 2026 impondrá una sanción, pese a que en redes sociales circuló la versión de que Alejandro había sido vetado de los próximos partidos de la justa mundialista.

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