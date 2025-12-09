Afirma Gobierno de Sheinbaum que coche bomba en Michoacán no fue un acto terrorista

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, habló sobre el caso del coche bomba de Michoacán.

Mencionó que en este caso no es la primera vez que se usan explosivos en este año, precisamente en esta zona. Es un grupo afín al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), y a otro grupo que son Cárteles Unidos, dos líderes que están en la zona muy específicos, fue una pugna entre ellos, un ataque directo a la policía comunitaria que está vinculada con uno de estos líderes.

Apuntó que son grupos delictivos afines al Cártel de Jalisco, al Cártel de Tepacaltepec, Cárteles Unidos y que muchas veces han agredido a policías comunitarias que fueron reguladas en 2016.