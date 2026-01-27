Afirma Gobierno de Sheinbaum que pese a seguir presentes, los casos activos de sarampión tienden a disminuir

“Lo más importante es reforzar las acciones preventivas”, sostuvo, al insistir en que la vacunación es la única medida eficaz para cortar la cadena de transmisión.

Kershenobich enfatizó que la principal herramienta para enfrentar el brote sigue siendo la prevención, particularmente a través del fortalecimiento de las campañas de vacunación dirigidas a la población más vulnerable, como niñas y niños, personas no inmunizadas y grupos con esquemas incompletos.

TE PUEDE INTERESAR: Asegura Sheinbaum que el envío de petróleo a Cuba o su cancelación es una decisión soberana de Pemex

El funcionario precisó que los estados donde aún se registran contagios son Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Guerrero, pero subrayó que la vigilancia epidemiológica y las acciones de control han permitido contener la propagación.

Aunque el virus del sarampión continúa circulando en varias entidades del país, el número de casos activos muestra una tendencia descendente, aseguró el secretario de Salud, David Kershenobich, al presentar el panorama epidemiológico durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum .

Como parte de esta estrategia, explicó que en la Ciudad de México se ha intensificado la aplicación de vacunas en escuelas y guarderías, con el objetivo de ampliar la cobertura entre menores de edad.

Además, adelantó que la Secretaría de Salud evalúa la apertura de centros de vacunación en espacios de alta afluencia, como estaciones del Metro y terminales de autobuses, con el fin de facilitar el acceso a la inmunización y captar a personas que no acuden regularmente a unidades médicas.

El titular de Salud relató que recientemente visitó Jalisco, una de las entidades con mayor número de casos, donde ya se iniciaron jornadas de vacunación en centrales camioneras.

Estas acciones forman parte de la estrategia denominada “vacunación extramuros”, que busca llevar los biológicos directamente a los puntos donde transita la población, especialmente en zonas urbanas y de movilidad intensa. “Seguimos trabajando de manera muy activa. Hay suficientes vacunas para contener la situación”, aseguró.

Ante cuestionamientos sobre presuntas deficiencias en la cobertura de vacunación durante la administración anterior, Kershenobich sostuvo que el repunte de casos de sarampión no es un fenómeno exclusivo de México.

Explicó que se trata de un problema de alcance global, con brotes reportados en distintos países, lo que ha obligado a los sistemas de salud a reforzar sus esquemas de inmunización. “Es un fenómeno mundial”, reiteró.

El funcionario recordó que el sarampión es una de las enfermedades virales más contagiosas que existen.

Detalló que una sola persona infectada puede transmitir el virus hasta a 16 personas susceptibles, y que el agente infeccioso puede permanecer activo en el ambiente hasta dos horas después de que la persona contagiada abandona el lugar.

Estas características, dijo, explican la rapidez con la que se pueden generar brotes cuando disminuye la cobertura de vacunación.

Por ello, insistió en que la clave para evitar una expansión mayor del virus es mantener y ampliar los esquemas de inmunización, especialmente en contextos de alta movilidad y concentración de personas.

“Lo importante es contenerlo fortaleciendo la vacunación”, concluyó, al señalar que mientras exista circulación del virus a nivel internacional, México deberá sostener una vigilancia epidemiológica permanente y campañas preventivas continuas.