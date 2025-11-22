Afirma Heath que la extorsión influye en la inflación

La inseguridad en el País, especialmente la extorsión que pone piso a muchos precios, así como la falta de competencia en muchos mercados, son problemas estructurales que influyen en la inflación, expuso Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (Banxico).

Cuestionado sobre qué tan factible será para el banco central lograr la meta puntual de inflación de 3 por ciento, resaltó que hay factores que escapan de la política monetaria.

TE PUEDE INTERESAR: Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

”El problema de la seguridad, las extorsiones, eso está poniendo un cierto piso a muchos precios; está la falta de competitividad en muchos sectores de la economía que tienen empresas que tienen mucho poder de mercado, entonces no hay mucha competencia, y la competencia ayuda a mantener precios”, expresó en el marco de la 53 Convención del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Heath reconoció que la complicación que ha tenido Banxico para poder bajar los niveles de inflación es una de las razones que han llevado a la institución a una crisis de credibilidad, y la forma de recuperarla es realmente atenuar el aumento sostenido de los precios.

”Hay una crisis de credibilidad en las proyecciones del Banco. Nadie nos está creyendo que vamos a realmente poder bajar la tasa de inflación”, manifestó.

Destacó que el más optimista de los analistas económicos cree que el mejor trabajo que va a poder hacer el Banco es llevar la inflación al rango de 3 a 4 por ciento para finales del siguiente año.

”Yo creo que la única forma en que la que podemos recuperar (la credibilidad) es a través de resultados, es a través de realmente bajar la inflación a la meta de 3 por ciento y mantenerla alrededor del 3 por ciento por un buen rato”, apuntó.

”El problema es que si tú ves la historia desde 2003 para acá, nunca lo hemos hecho. Las Juntas de Gobierno anteriores, pues como que estaban cerca de conseguirlo, pero no terminaban. Justamente por eso yo peleo por llevar la inflación a 3 por ciento y no dejarla cerca de 4 por ciento, porque creo que eso nos afecta a nuestra credibilidad de mediano y largo plazo”, añadió.

Consideró que, como todavía no se están logrando los objetivos de inflación, hay que ser más prudentes.

”No estoy en contra de la dirección de ir bajando las tasas, simplemente vamos con cautela, con prudencia, para asegurar que realmente la inflación retome su trayectoria a la baja”, expuso.

Durante el primer trimestre del siguiente año, mencionó, se espera que haya una pausa en el recorte de la tasa de interés de referencia y poder revisar la situación en ese momento.