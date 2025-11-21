Preocupa a Heath que Banxico mandara un mensaje de complacencia pese a presiones inflacionarias

México
/ 21 noviembre 2025
    Preocupa a Heath que Banxico mandara un mensaje de complacencia pese a presiones inflacionarias
    Banxico ha aplicado 12 bajas a su tasa clave como parte de su ciclo de flexibilización monetaria que inició en marzo de 2024, cuando se situaba en 11.25 por ciento. FOTO: REFORMA

La Junta de Gobierno decidió por mayoría reducir en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, a 7.25 por ciento, pero Heath votó en contra

En la última reunión de política monetaria de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), el subgobernador Jonathan Heath expresó su preocupación al considerar que se envió un mensaje de complacencia a pesar de que persisten presiones inflacionarias.

“El mandar un mensaje de complacencia ante persistentes presiones inflacionarias pudiera tener un mayor detrimento en las expectativas inflacionarias que la laitud (debilitamiento) en la tasa real ex-ante per se”, advirtió Heath, de acuerdo con la minuta de la decisión de política monetaria anunciada el pasado 6 de noviembre.

La tasa real ex-ante es aquella que se estima antes de conocer la inflación real; se calcula como la diferencia entre la tasa de referencia y la media de las expectativas de inflación de la encuesta de Banxico a especialistas en economía del sector privado.

En dicha determinación, la Junta de Gobierno decidió por mayoría reducir en 25 puntos base la tasa de interés de referencia, a 7.25 por ciento, pero Heath votó en contra al considerar que se debía mantener en 7.50 por ciento dado que “el problema fundamental en la inflación subyacente se mantiene en 4.20- aún no se ha resuelto”.

“En ausencia de señales claras de que la convergencia se alcanzará dentro del horizonte de pronóstico, nuestra guía prospectiva debe dejar de señalizar una reducción adicional en la tasa objetivo. Recordemos que una relajación monetaria prematura nos llevaría a alcanzar niveles de neutralidad en un entorno de inflación todavía elevada con efectos regresivos en la población general”, señaló Heath.

“Se debe reconocer explícitamente que nuestro objetivo no es mantener la inflación dentro del rango de variabilidad, sino alcanzar sostenidamente el objetivo puntual de 3 por ciento”, manifestó.

La mayoría de los integrantes de la Junta consideró probable que la debilidad económica del País siga contribuyendo a una menor inflación.

Banxico ha aplicado 12 bajas a su tasa clave como parte de su ciclo de flexibilización monetaria que inició en marzo de 2024, cuando se situaba en 11.25 por ciento.

Temas


4T
Crisis Económica
Inflación

Organizaciones


Banxico

