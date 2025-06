Afirma Sheinbaum que falta una reforma electoral para México

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum aseveró que “hace falta” una reforma electoral, la cual presentará en su momento ante el Congreso.

Expresó lo anterior posteriormente de exponer a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes a su parecer se extralimitaron al intentar hace unos días no dar validez a la elección judicial del domingo 1 de junio.

TE PUEDE INTERESAR: Deja Sheinbaum que Congreso de la Unión decida si ministros usarán toga

“Ahora el INE, desde mi punto de vista se extralimitó en decir que había votos que no deberían haberse incorporado al resultado final, esa es labor del Tribunal Electoral, no del INE”, refirió.

“Ahora quieren revisar no sé cuántas cosas cuando no es su atribución. Entonces son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente esa es la democracia, sino que tiene una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra del Gobierno de la 4T hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente”, argumentó.

“Está en mis cien puntos (de inicio de sexenio) una reforma electoral, que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE”, destacó.