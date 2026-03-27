Afirma Sheinbaum tope voluntario de $28.50 para el diésel en México

Durante la mañanera, la mandataria federal dijo que buscan que el precio de ese combustible no influya en la inflación.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó ayer que gasolineros aceptaron un tope voluntario al precio del diésel en 28.50 pesos por litro, aunque ella les pidió que siga bajando.

"La otra medida, la más importante, es que no aumente el precio del diésel; el diésel es el principal insumo para el transporte de carga. Como saben, anuncié aquí en la mañanera que los gasolineros, a pesar de que tienen un apoyo del IEPS, habían aumentado mucho el precio del diésel; se estaba vendiendo en muchos lugares a 30 pesos”, explicó Sheinbaum.

“Entonces se habló ya con los gasolineros, se aceptó un tope voluntario, como siempre, no forzado; está sobre los 28.50, y les dije yo: 'es todavía muy alto, hay que seguirlo bajando', y estamos revisando para que pueda todavía darse cuenta en este período, donde está creciendo el precio del petróleo, a menores costos para que no influyan en la inflación”, informó.

El martes, la presidenta había ordenado a la Secretaría de Energía, Pemex y Profeco citar a gasolineros ante el alza en el precio del diésel que, dijo, no se justificaba por los incentivos que recibían.

La mandataria informó que detectó precios de hasta 29 pesos con 50 centavos por litro durante giras recientes y señaló que el incremento impacta en la economía.