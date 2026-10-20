Afirma Trump que México y EU están cerca de cerrar acuerdo comercial

“México y nosotros estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo que reducirá esa cifra (del déficit comercial) considerablemente” , reveló el mandatario durante un mitin electoral en Kansas para apoyar al Partido Republicano rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

El presidente Donald Trump aseguró ayer que está cerca de lograr un acuerdo con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que ayudaría a reducir drásticamente el déficit comercial que mantiene Estados Unidos con México y que en 2025 superó los 196 mil millones de dólares.

“¿Qué dirías si te dijera que (el déficit con México) podría bajar hasta cero? ¡Ya no vamos a perder 150 mil millones de dólares con México (sic)!”, expresó Trump al senador republicano Roger Marshall, quien se encontraba entre el público durante el mitin. Sin embargo, el mandatario se equivocó en la cifra del déficit comercial con México.

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal señaló que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, sería el responsable de frenar un acuerdo con México para reducir los aranceles al acero, al aluminio y a los automóviles, pese a los avances logrados con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

Sheinbaum aseguró ayer que, durante una llamada telefónica, Trump planteó que México incremente sus compras de gas natural estadounidense, combustible del que depende una parte importante de la generación eléctrica nacional.

La presidenta señaló que, ante ese planteamiento, respondió con información sobre los proyectos de generación eléctrica que desarrolla el Gobierno mexicano, así como con su intención de fortalecer la producción nacional de ese combustible.