Denuncian que hermano de AMLO impulsa a su ex chofer como candidato a la alcaldía de Macuspana

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México
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    Denuncian que hermano de AMLO impulsa a su ex chofer como candidato a la alcaldía de Macuspana
    Afirman que el aspirante había sido chofer de “Pepín” López Obrador, actualmente secretario de Gobierno de Tabasco, durante al menos 30 años. EL UNIVERSAL

La disputa por la candidatura de Morena a la alcaldía quedó envuelta en señalamientos de favoritismo hacia José Antonio Rodríguez Subiaur

Morenistas de Macuspana, Tabasco, denunciaron que José Ramiro “Pepín” López Obrador impulsa a su exchofer, Toño Subiaur, como candidato a la alcaldía del municipio natal del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La disputa por la candidatura de Morena a la alcaldía quedó envuelta en señalamientos de favoritismo hacia José Antonio Rodríguez Subiaur, quien se registró el 10 de octubre como aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura interna con la que Morena organiza a sus perfiles antes de definir las candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

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Desde julio, el militante morenista Abraham Morales, conocido como “Guatemala”, acusó que existían intenciones de imponer a Subiaur como candidato, en detrimento de otros aspirantes.

En un video difundido en redes sociales, cuestionó que no se respetara la decisión de la militancia y advirtió que una eventual designación podría perjudicar electoralmente al partido.

Los señalamientos sobre la cercanía entre ambos también aparecieron en una denuncia pública del abogado Jorge Eduardo Falcón Franco, quien en junio acusó a Rodríguez Subiaur de presuntas amenazas.

En un video, afirmó que el aspirante había sido chofer de “Pepín” López Obrador, actualmente secretario de Gobierno de Tabasco, durante al menos 30 años.

Sostuvo que su preocupación no era sólo por los mensajes que atribuyó al funcionario, sino por las influencias políticas que, según él, lo respaldan.

“Durante más de 30 años ha sido chofer de José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno del estado de Tabasco. Uno de los funcionarios más poderosos de Tabasco. Por eso no puedo minimizar ni sus amenazas ni las de quienes hoy lo respaldan”, dijo Falcón Franco.

El litigante agregó que temía que la cercanía con el poder llevara a una persona a sentirse por encima de los demás y actuar sin consecuencias.

UN PERFIL DE MACUSPANA

Los antecedentes públicos de Rodríguez Subiaur son limitados. Una semblanza pública señala que nació el 11 de mayo de 1973, que tiene formación de técnico en informática y que es fundador de Morena.

En el servicio público, documentos del Ayuntamiento de Macuspana lo identifican en septiembre de 2025 como director de Enlace Territorial de la Secretaría de Gobierno estatal.

Además, un listado oficial de ocupaciones temporales publicado en el portal del Gobierno federal registra a una persona con el mismo nombre en la Dirección de Operación Estratégica durante el periodo comprendido entre octubre de 2021 y agosto de 2022.

La aspiración de Subiaur ocurre en medio de una disputa entre distintos grupos de Morena en Macuspana. El exgobernador priista Manuel Andrade Díaz difundió la supuesta formación de un bloque llamado “TUCPEPIN” —”Todos Unidos Contra Pepín”—, integrado, según sus señalamientos, por morenistas inconformes con el secretario de Gobierno.

El dirigente estatal de Morena, Jesús Selván García, negó que existiera formalmente ese grupo y atribuyó las versiones a “fantaseos” de Andrade.

En una entrevista difundida el 17 de octubre, López Obrador negó que fuera a imponer al candidato de Morena en Macuspana y afirmó que la selección se realizará mediante una encuesta. “Es el método, no hay otro”, declaró.

“A todos los conozco, pero te vuelvo a repetir: hay que esperar la encuesta”, sostuvo.

Por su parte, Rodríguez Subiaur llamó a mantener la unidad partidista y aseguró que existe “piso parejo” en el proceso interno.

En sus redes sociales, Subiaur realiza recorridos y visitas a casas como si ya estuviera en campaña.

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