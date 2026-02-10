$!Afirman que la última década el reporte de personas desaparecidas aumentó 213%; más de 12 mil casos en 2025

En la última década, el reporte de personas desaparecidas aumentó 213%, pasó de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 el año pasado, según México Evalúa.

Este incremento constante año con año indicó en el documento “Violencia en México, 2015-2025: análisis de datos y propuestas para la paz”, forma parte de la violencia estructural generada por el crimen organizado.

“El número de personas desaparecidas y no localizadas muestra un incremento sostenido y estructural entre 2015 y 2025. Los registros pasan de 4,114 casos en 2015 a 12,872 en 2025, un aumento acumulado de 213 por ciento en una década”, indicó.

Las desapariciones, señaló, no deben verse como un fenómeno separado de los homicidios, sino como parte de una misma dinámica, pues ambas categorías comparten determinantes territoriales, criminales e institucionales, y su evolución conjunta ofrece una medida más realista de la magnitud de la violencia y de las fallas estructurales del Estado.

“Sinaloa, Sonora y Baja California Sur son los estados con las tasas más altas de personas desaparecidas y no localizadas en 2025. Estos tres casos comparten patrones claros. En todos ellos, la desaparición se inserta en entornos de alta violencia criminal, con disputas territoriales persistentes y presencia sostenida de grupos armados.