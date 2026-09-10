Alcalde morenista de Nicolás Flores, Hidalgo, acepta que robó dinero; pero fue para ‘regresárselo a ustedes’

PACHUCA, HGO.- Una fuerte polémica causó el presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, luego de que durante su informe de gobierno y ante vecinos de ese municipio aceptó que sí “robó”, pero aseguró que fue para darles los recursos a sus gobernados. De acuerdo con un extracto del informe que se difundió, se puede escuchar al edil hacer un fuerte reclamo debido a que presuntamente había recibido algunos señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos.

De esta manera, el alcalde señaló que se tenía un préstamo de 7 millones de pesos, más 6 millones de pesos que le correspondían al municipio, por lo que se contó con una bolsa de recursos para la demarcación. “Ahí están las cuentas claras, dadas a la Auditoría Superior”, afirmó.

“ESA ES MI VERDAD”, ASEGURÓ GONZÁLEZ ELIZALDE El alcalde destacó: “A quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores, que sepan que hay autoridades a quienes se deben rendir cuentas, y para ello tengo la experiencia”. De esta manera, argumentó que no se ha robado ningún peso. Por el contrario, dijo: “Sí lo robé, pero fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo”.

Ante ello, el alcalde ha sido cuestionado por estas declaraciones; sin embargo, insiste en que no existe ningún desvío de recursos.