Alcalde morenista de Nicolás Flores, Hidalgo, acepta que robó dinero; pero fue para ‘regresárselo a ustedes’

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México
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    Alcalde morenista de Nicolás Flores, Hidalgo, acepta que robó dinero; pero fue para ‘regresárselo a ustedes’
    El alcalde ha sido cuestionado por estas declaraciones, sin embargo, insiste en que no existe ningún desvío de recursos. Cortesía

Durante su informe de Gobierno, se le ve molesto por algunos señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos

PACHUCA, HGO.- Una fuerte polémica causó el presidente municipal de Nicolás Flores, Hidalgo, Nicolás González Elizalde, luego de que durante su informe de gobierno y ante vecinos de ese municipio aceptó que sí “robó”, pero aseguró que fue para darles los recursos a sus gobernados.

De acuerdo con un extracto del informe que se difundió, se puede escuchar al edil hacer un fuerte reclamo debido a que presuntamente había recibido algunos señalamientos relacionados con el manejo de los recursos públicos.

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De esta manera, el alcalde señaló que se tenía un préstamo de 7 millones de pesos, más 6 millones de pesos que le correspondían al municipio, por lo que se contó con una bolsa de recursos para la demarcación. “Ahí están las cuentas claras, dadas a la Auditoría Superior”, afirmó.

“ESA ES MI VERDAD”, ASEGURÓ GONZÁLEZ ELIZALDE

El alcalde destacó: “A quienes se sienten fiscalizadores o se sienten también auditores, que sepan que hay autoridades a quienes se deben rendir cuentas, y para ello tengo la experiencia”.

De esta manera, argumentó que no se ha robado ningún peso. Por el contrario, dijo: “Sí lo robé, pero fue para dárselo a ustedes. Esa es mi verdad y esa es la verdad con la que me quedo”.

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Ante ello, el alcalde ha sido cuestionado por estas declaraciones; sin embargo, insiste en que no existe ningún desvío de recursos.

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