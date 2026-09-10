Sinaloa celebrará las fiestas patrias tras dos años de suspensión; habrá transporte gratuito en Culiacán hasta las dos de la mañana

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    Sinaloa celebrará las fiestas patrias tras dos años de suspensión; habrá transporte gratuito en Culiacán hasta las dos de la mañana
    Graciela Dominguez Nava afirmó que existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo los festejos de la noche del Grito. Cuartoscuro

Se volverá a retomar en el Palacio de Gobierno la celebración con un esquema de seguridad, informó la gobernadora interina

CULIACÁN, SIN.- Con una caravana artística, cultural y de pirotecnia este año se volverá a retomar en el Palacio de Gobierno la celebración de las fiestas patrias, con un esquema de seguridad y servicio de transportación gratuita hasta las dos de la mañana, en las que se espera una asistencia superior a las 20 mil personas.

El miércoles pasado, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava afirmó que existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo los festejos de la noche del Grito de la Independencia en los 20 municipios de Sinaloa.

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Tras dos años de suspendidos este tipo de festejos, las autoridades estatales anunciaron este día que se tiene previsto que varios artistas, entre ellos Alex Hernández, nieto de Vicente Fernández, estén presentes en la noche mexicana, en la capital del estado.

IMPLEMENTARÁ PROTECCIÓN CIVIL SISTEMA DE VIGILANCIA

Roy Navarrete Cuevas, titular de Protección Civil del Estado, externó que en este evento se implementará un sistema de vigilancia para evitar que los asistentes ingresen a la explanada de Palacio de Gobierno con agua envasada o algún tipo de madera.

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Las autoridades de seguridad pública adelantaron que se va a instalar una unidad móvil del C4, a fin de controlar las comunicaciones y la operatividad de vigilancia en torno al evento y en el resto de la ciudad.

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