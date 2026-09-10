Sinaloa celebrará las fiestas patrias tras dos años de suspensión; habrá transporte gratuito en Culiacán hasta las dos de la mañana

CULIACÁN, SIN.- Con una caravana artística, cultural y de pirotecnia este año se volverá a retomar en el Palacio de Gobierno la celebración de las fiestas patrias, con un esquema de seguridad y servicio de transportación gratuita hasta las dos de la mañana, en las que se espera una asistencia superior a las 20 mil personas.

El miércoles pasado, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava afirmó que existen las condiciones de seguridad para llevar a cabo los festejos de la noche del Grito de la Independencia en los 20 municipios de Sinaloa.