El Bajío concentra el 31% del robo de carga a transportistas en el país; un incremento de seis puntos respecto al año 2025

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México
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    El Bajío concentra el 31% del robo de carga a transportistas en el país; un incremento de seis puntos respecto al año 2025
    Las autopistas de mayor riesgo son: la carretera MEX-45D con el 13% de los robos, seguida de la MEX-15D con 9% y la MEX-57/D con 8%. Cuartoscuro

Guanajuato, Michoacán y Jalisco en conjunto concentran el 61% de los eventos del Bajío; Querétaro aporta otro 12%

CDMX.- De enero a julio, el Bajío concentró el 31% del robo de carga a nivel nacional, un incremento de seis puntos, ya que en el mismo periodo de 2025 representaba solo el 25%, de acuerdo con Overhaul.

La firma especializada en inteligencia de riesgo y visibilidad de la cadena de suministro detalló que los estados donde se concentra el mayor robo de carga en el Bajío son: Guanajuato con 30%; Michoacán, 27%; y Jalisco, 24%; los tres estados en conjunto concentran 61% de los eventos del Bajío, y Querétaro aporta otro 12%.

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El resto de las entidades registra participaciones menores.

“El robo de carga en México no se comporta de manera uniforme, cada corredor cuenta una historia distinta. El peso del Bajío en el total nacional pasó de 25% de enero a julio de 2025 al 31% en el mismo periodo de 2026. Este aumento de seis puntos porcentuales es una tendencia que se sostiene; y para una empresa con operaciones en el corredor, ese avance es una exposición que quizá no estaba contemplada cuando se planeó el año”, destaca Overhaul.

¿CUÁLES SON LAS AUTOPISTAS CON MAYOR RIESGO DE ROBO AL TRANSPORTE DE CAERGA?

Las autopistas de mayor riesgo son: la carretera MEX-45D con el 13% de los robos, seguida de la MEX-15D con 9% y la MEX-57/D con 8%.

La MEX-57/D destaca porque es el eje que comunica al Bajío con San Luis Potosí, una de las entidades con el mayor incremento de robos a nivel nacional en el periodo.

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Y si bien los alimentos y bebidas siguen siendo la categoría más afectada de la región, con el 30.4% de los robos, la categoría de automóviles y autopartes alcanza el 16% de los eventos en el Bajío, una proporción mayor a la que se registra a escala nacional.

“Es un rasgo propio de un corredor con una fuerte actividad manufacturera y logística, donde las refacciones y los componentes se transportan en grandes cantidades”, apunta Overhaul.

Los datos del Bajío indican que los delitos se concentran en tres estados, unas cuantas carreteras, dos horarios en el día y un par de categorías de mercancía.

Por lo tanto, las empresas deben definir qué ruta seguir, a qué hora salir y con qué cobertura, según el tramo que recorre cada embarque.

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