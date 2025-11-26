Prevén renuncia de Gertz Manero; ven posibles candidatos

Noticias
/ 26 noviembre 2025
    Prevén renuncia de Gertz Manero; ven posibles candidatos
    Versiones difundidas por fuentes periodísticas de alto nivel apuntan a que este jueves se daría a conocer la salida del fiscal general de la República, en coincidencia con una sesión convocada del Senado. /FOTO: ESPECIAL

Apuntan a que se daría a conocer la salida del fiscal general de la República, en coincidencia con una sesión convocada del Senado

CDMX.- Para mañana está previsto el posible anuncio de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, de acuerdo con versiones difundidas por fuentes periodísticas, en un contexto marcado por la convocatoria del Senado a sesión plenaria y el hermetismo oficial sobre el tema.

La versión fue difundida por el periodista Mario Maldonado, quien señaló que fuentes de alto nivel le confirmaron que el Senado estaría en condiciones de hacer pública la salida de Gertz Manero, luego de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, sostuviera una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El citatorio oficial del Senado convocó hoy a las y los legisladores a sesionar mañana a las 10:00 horas en el Salón de Sesiones de la Cámara Alta, lo que ha sido interpretado por distintos actores políticos como una señal de que podrían abordarse asuntos de alta relevancia institucional.

De concretarse la renuncia, se trataría de un movimiento de gran impacto en el sistema de procuración de justicia del país, pues Gertz Manero fue designado para un periodo de nueve años que concluye en 2028, y su salida anticipada abriría un proceso de sucesión con fuertes implicaciones políticas.

En medio de estas versiones, el periodista Carlos Loret de Mola sostuvo en su columna de hoy que desde semanas atrás existió un intento desde el entorno del Ejecutivo para relevar a Gertz Manero y colocar al frente de la Fiscalía a un perfil cercano al nuevo gobierno.

De acuerdo con ese mismo texto, los nombres que se han mencionado de manera reiterada para ocupar el cargo son los de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México.

Especialistas advierten que, en caso de presentarse la renuncia, el Senado deberá activar el procedimiento constitucional para la designación de un nuevo fiscal, lo que colocaría de nuevo en el centro del debate público la autonomía de la FGR frente al poder Ejecutivo.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

