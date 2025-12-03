$!Alerta Banamex que deuda podría llegar al 60% del PIB

México alcanzaría un nivel de deuda bruta de 60 por ciento del PIB en 2027, debido a una estructura fiscal que “ya no da”, por lo que más adelante se sacrificará la inversión y tendrían que aumentar los impuestos, advirtió el área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex.

La deuda bruta es la suma de todas las obligaciones financieras pendientes (internas y externas) del sector público, y se conforma de los pasivos del Gobierno federal, las empresas públicas del Estado y la banca de desarrollo.

En tanto, la deuda neta se obtiene al restar a la deuda bruta los activos financieros del País (nacionales e internacionales).

De acuerdo con Hacienda, se estima que este año la deuda bruta cierre en 57.4 por ciento del PIB.