Alerta Banamex que deuda podría llegar al 60% del PIB

México
/ 3 diciembre 2025
    Alerta Banamex que deuda podría llegar al 60% del PIB
    La deuda bruta es la suma de todas las obligaciones financieras pendientes (internas y externas) del sector público. FOTO: REFORMA

El déficit de 2025 se encamina a ser uno de los más altos de los últimos 30 años

México alcanzaría un nivel de deuda bruta de 60 por ciento del PIB en 2027, debido a una estructura fiscal que “ya no da”, por lo que más adelante se sacrificará la inversión y tendrían que aumentar los impuestos, advirtió el área de Estudios Económicos de Grupo Financiero Banamex.

La deuda bruta es la suma de todas las obligaciones financieras pendientes (internas y externas) del sector público, y se conforma de los pasivos del Gobierno federal, las empresas públicas del Estado y la banca de desarrollo.

En tanto, la deuda neta se obtiene al restar a la deuda bruta los activos financieros del País (nacionales e internacionales).

De acuerdo con Hacienda, se estima que este año la deuda bruta cierre en 57.4 por ciento del PIB.

Pero Banamex estima que la deuda bruta ascenderá a 58.1 por ciento del PIB, por encima del 54.9 por ciento aprobado para este año, mientras que la deuda neta se ubicaría en 53 por ciento.

Para 2026, prevé que estos niveles aumenten a 59.3 por ciento la deuda bruta y 54.3 por ciento la neta.

“Pero pues ya no da todo lo que hicieron de esfuerzos tributarios, todo se lo comió la baja en los ingresos petroleros.

“Ya hay menos márgenes para apretar más con la estructura fiscal actual. Entonces ya vamos a llegar a 60 por ciento del PIB de la deuda (bruta), en un año y medio o dos ya vamos a estar ahí”, advirtió Sergio Kurczyn, director de Estudios Económicos Banamex.

Añadió que el déficit de 2025 se encamina a ser uno de los más altos de los últimos 30 años.

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

