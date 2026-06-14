Alerta: escasez de agua en presas de la frontera

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    Alerta: escasez de agua en presas de la frontera
    La Presa Falcón registra actualmente solo 7.1 por ciento de almacenamiento, informó la Conagua. Reforma

10 municipios de la región norte de Tamaulipas se encuentran en semáforo de rojo

Autoridades estatales alertaron que las presas internacionales que comparten México y Estados Unidos en la frontera de Tamaulipas registran su peor almacenamiento histórico.

Solo alcanza para garantizar el abasto para consumo humano en las 10 ciudades de la región norte, sostuvo Raúl Quiroga, secretario estatal de Recursos Hidráulicos.

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Esta grave crisis hídrica ha dejado sin un solo riego a más de 200 mil hectáreas del Distrito 025, refirió. Según el último reporte de la Conagua, la presa Falcón cuenta con 7.1 por ciento de almacenamiento, y La Amistad, 5.0 por ciento. Quiroga informó que 10 municipios de la región norte de Tamaulipas se encuentran en semáforo de rojo, lo que equivale a la aplicación de las máximas restricciones en el uso del agua.

Los diez municipios de la frontera permanecen en color rojo, debido a que el volumen disponible en las presas internacionales permite garantizar únicamente el abastecimiento para el uso público urbano’, advirtió.

Con una capacidad conjunta de 7 mil millones de metros cúbicos en los embalses binacionales La Amistad y Falcon, apenas cuentan con un nivel de 150 millones de metros cúbicos y será destinado para el consumo humano de los 10 municipios fronterizos, donde vive más del 55 por ciento de los habitantes en Tamaulipas.

Del lado mexicano, los dos embalses únicamente suman 6.2 por ciento de su almacenamiento, mientras que en la parte de los Estados Unidos registran 26.5 por ciento. Quiroga reconoció que, ante un prolongado estiaje de por lo menos los últimos ocho años en la cuenca del Bravo, el nivel de las presas se ha derrumbado.

Sí este año (2026) es el año en que más bajas hemos tenido las presas’, externó.

Hay que recordar que ahí se almacena agua de Estados Unidos y agua mexicana. El agua mexicana es el nivel más bajo de la historia este año, al día de hoy debemos andar alrededor de 150 millones de metros cúbicos’.

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Y estas presas, la suma de ambas presas tienen capacidad de almacenar arriba de 7 mil millones (de metros cúbicos), entonces, pues sí tenemos 150 millones habla de una situación complicada’, manifestó.

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