Claudia Sheinbaum inaugura sede de la Universidad Rosario Castellanos, Hidalgo

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    Claudia Sheinbaum inaugura sede de la Universidad Rosario Castellanos, Hidalgo
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en la inauguración de la Universidad Rosario Castellanos en Hidalgo. X

La presidenta encabezó la apertura del nuevo plantel en Tecozautla, Hidalgo, reafirmando el compromiso con la educación pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró formalmente un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Tecozautla, Hidalgo. Esta obra busca ampliar las oportunidades para los jóvenes de la región y consolidar el acceso a la educación superior gratuita en el país.

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La nueva sede inicia sus actividades con una matrícula de 300 estudiantes. Las clases abarcarán cuatro licenciaturas orientadas al desarrollo local y regional: Derecho, administración, criminología y turismo Comunitario.

SE PLANEA AUMENTAR LA CAPACIDAD

El gobierno federal anunció que el proyecto contempla la construcción de dos edificios adicionales para ampliar la capacidad del campus. Asimismo, se planea la apertura de una escuela de medicina en la región para atender la demanda educativa y de salud local.

APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y MEMORIA HISTÓRICA

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum recordó su participación en el movimiento estudiantil de la UNAM hace casi 40 años. La mandataria destacó que aquella lucha buscaba evitar el cobro de cuotas y la privatización de las aulas.

”La educación es un derecho para todas y todos, no un privilegio ni una mercancía”, afirmó la presidenta al reiterar que su administración mantendrá la entrega de becas universales en todos los niveles educativos.

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IMPACTO REGIONAL Y RESPALDO LOCAL

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dio la bienvenida a las autoridades federales y resaltó la importancia de la obra. El mandatario estatal señaló que la formación de nuevos profesionistas impulsará la economía local y fortalecerá las inversiones en la entidad.

Familias y estudiantes de diversas comunidades de Tecozautla acudieron al evento para recibir a la presidenta con muestras de apoyo, destacando el impacto positivo que tendrá el nuevo campus universitario en el municipio.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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