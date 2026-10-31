Claudia Sheinbaum inaugura sede de la Universidad Rosario Castellanos, Hidalgo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró formalmente un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Tecozautla, Hidalgo. Esta obra busca ampliar las oportunidades para los jóvenes de la región y consolidar el acceso a la educación superior gratuita en el país.

La nueva sede inicia sus actividades con una matrícula de 300 estudiantes. Las clases abarcarán cuatro licenciaturas orientadas al desarrollo local y regional: Derecho, administración, criminología y turismo Comunitario.

SE PLANEA AUMENTAR LA CAPACIDAD

El gobierno federal anunció que el proyecto contempla la construcción de dos edificios adicionales para ampliar la capacidad del campus. Asimismo, se planea la apertura de una escuela de medicina en la región para atender la demanda educativa y de salud local.

APOYO A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL Y MEMORIA HISTÓRICA

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum recordó su participación en el movimiento estudiantil de la UNAM hace casi 40 años. La mandataria destacó que aquella lucha buscaba evitar el cobro de cuotas y la privatización de las aulas.

”La educación es un derecho para todas y todos, no un privilegio ni una mercancía”, afirmó la presidenta al reiterar que su administración mantendrá la entrega de becas universales en todos los niveles educativos.