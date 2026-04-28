Consejeros del INE se resisten a aprobar regulaciones a campañas anticipadas

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México
/ 28 abril 2026
    Consejeros del INE se resisten a aprobar regulaciones a campañas anticipadas
    Los Consejeros tampoco avalan aplicar lineamientos para la elección de la Cámara de Diputados ni otros cargos locales, pues, justifican, no existe un precedente jurídico. FOTO: Cuartoscuro Andrea Murcia Monsivais

La mayoría es renuente a aprobar lineamientos para regular actos anticipados de campaña de quienes aspiran a una de las 17 gubernaturas, en 2027

CIUDAD DE MÉXICO.-Con el argumento de que compete a los institutos electorales estatales y deben tener el respaldo de los partidos, la mayoría de consejeros del INE se resiste a aprobar lineamientos para regular actos anticipados de campaña de quienes aspiran a una de las 17 gubernaturas, en 2027.

Tampoco avalan aplicarlos para la elección de la Cámara de Diputados ni otros cargos locales, pues, justifican, no existe un precedente jurídico.

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Desde el 31 de marzo, el consejero Arturo Castillo entregó a sus compañeros su propuesta de lineamientos para regular los actos adelantados, frente al anuncio que hizo Morena para elegir a sus candidatos a gobernadores el 22 de junio, y que motivó a que el PRI, PAN y PVEM adelantaran también sus procesos internos.

En el documento, que fue publicado por el diario “Reforma” el 6 de abril, propone retomar los criterios de fiscalización y equidad aplicados en 2023, cuando los partidos adelantaron la carrera presidencial.

SE ESTABLECEN PROHIBICIONES Y LÍMITES

Establece prohibiciones estrictas en promoción, límites a servidores públicos y topes de financiamiento para partidos y aspirantes.

“Se estima necesario que este Consejo emita lineamientos para evitar una posible inequidad en la contienda electoral y salvaguardar el principio de equidad de forma idónea y proporcional para regular los procesos políticos que se encuentran en desarrollo, así como cualquier otro que se presente antes del inicio o una vez iniciado el proceso electoral federal”, apunta la propuesta.

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El consejero plantea que las reglas fueran aplicables a “todos aquellos procesos o actividades” que tengan como finalidad establecer una estrategia, posicionar o definir a los aspirantes a un cargo de elección en el proceso electoral del 2027 que inicia a partir de septiembre, ya sea por los partidos, organizaciones o de manera individual.

SE FACULTA AL INE PARA CERTIFICAR Y ORDENAR

Incluso, pide facultar al INE para certificar y, en su caso, ordenar el retiro inmediato de propaganda masiva en espectaculares, vehículos de transporte público y bardas.

Sin embargo, durante semanas, en las reuniones privadas de consejeros, algunos plantearon cambios y otros argumentaron que no tenían facultades, pues los lineamientos aplicados en el 2023, solo fueron para la elección presidencial, no para diputaciones u otros cargos locales.

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Funcionarios consultados afirman que frente a esto, la propuesta de Castillo no tiene futuro.

INE DEBE CONTAR CON AVAL DE LOS PARTIDOS: TADDEI

El lunes, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, argumentó que para frenar los actos anticipados el organismo debe tener el aval de los partidos.

“Sí hubo una propuesta que desafortunadamente circuló en lo público. Hay una propuesta y la preocupación de todos, por supuesto, por estos temas que los abordamos en el proceso electoral pasado. Esta (propuesta) no la podemos pensar sin el aval de los partidos políticos”, informó.

Aseguró que han estado en pláticas con los partidos, porque son los “directamente involucrados” en no caer en estas situaciones que, reconoció, los ciudadanos observan como anómalas.

“Y, entonces, estamos en ese proceso. Eso no se ha cancelado, solamente hay que correrlo por la vía que debe de ser”, justificó.

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