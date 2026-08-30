Alertan crisis fronteriza por visas de transporte

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    La Cámara de Autotransporte de Carga advirtió sobre la amenaza que hay en la logística. Especial
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Al menos 25 mil documentos para operadores mexicanos fueron retirados, lo cual amenazaría la logística de fin de año

CDMX.- El flujo comercial de mercancías entre México y Estados Unidos enfrenta una nueva presión en la frontera norte, ya que al menos 25 mil visas B-1 han sido retiradas a operadores mexicanos de carga internacional, lo que amenaza la logística de fin año, alertó la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

Israel Delgado, vicepresidente de la Región Noroeste de la Cámara, explicó que entre las industrias con mayor riesgo de afectación están las del sector médico, con productos fabricados en Baja California y destinados a California, Estados Unidos.

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Además, productos tecnológicos, como servidores y componentes electrónicos, perecederos y alimentos, es decir, cargas agrícolas provenientes de San Quintín o Nogales, expuestas a penalizaciones por descomposición en caso de demoras prolongadas.

Delgado indicó que el endurecimiento en las revisiones en puertos de entrada, básculas y puntos de inspección responde a una supervisión más rigurosa por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), así como de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Actualmente, dijo, hay una reducción dramática en los volúmenes de carga en los puertos de entrada, debido a factores como la implementación de aranceles, una desaceleración económica, entre otros, por lo que el impacto del retiro de visas a conductores mexicanos no se siente todavía en toda su magnitud.

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“En Tijuana, por ejemplo, en tiempos normales se efectúan 4 mil 500 operaciones por día y actualmente apenas llegan a los 2 mil o 2 mil 100”, señaló.

Sin embargo, el líder transportista advirtió que está arrancando la temporada alta de fin de año, que abarca de agosto a diciembre, periodo de mayor volumen de carga internacional hacia el mercado norteamericano, lo que podría generar cuellos de botella y mayores tiempos de entrega.

“La matriz de operadores internacionales con esto recibe un golpe en los servicios de puerta a puerta, porque aun cuando quienes tienen empresa en Estados Unidos y quieren contratar conductores estadounidenses con licencia comercial, no encuentran. Estados Unidos tiene un déficit más grande qué México de conductores”, indicó.

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Según el líder transportista, las 25 mil visas se han retirado del 1 de enero de 2025 a la fecha, básicamente por dos motivos: El primero es la detección de supuesto “cabotaje doméstico”, práctica prohibida donde unidades con visa B-1 realizan traslados entre dos puntos dentro del territorio estadounidense, mientras que el segundo obedece a la falta de un protocolo estandarizado durante las entrevistas de inspección, ya que está sujeta al criterio de un oficial de la CBP o de ICE suspender o cancelar la visa del operador.

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