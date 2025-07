Alertan que gobernadores y partidos políticos podrían tener el control sobre el nuevo Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO- La académica sostuvo que el poder y el dinero siempre han jugado un papel importante en el sistema de justicia mexicano y, hasta antes de la reforma al Poder Judicial, ejercían su influencia a través de la presidencia de la Suprema Corte o de los Tribunales estatales, que eran los que controlaban los recursos y los premios y castigos a los impartidores de justicia.

”Esas presidencias ya no van a ser igual de poderosas, las presidencias duran dos años, ya no tienen ninguna incidencia sobre la administración de justicia, ya no son las cabezas de los Consejos de la Judicatura, ya no tienen forma de afectar la carrera judicial de las personas juzgadoras”, indicó.

Con la reconfiguración del Poder Judicial, explicó, ni los recursos, ni la disciplina, ni la carrera judicial dependerán de la figura de la presidencia del tribunal, sino de otros actores, en particular del Poder Ejecutivo federal y estatal, así como de las estructuras partidista-electorales.

A nivel de los cargos más importantes, como fue el de Ministros de la Corte e integrantes del Tribunal Electoral, dijo, Morena ejerció su influencia a través de los acordeones, pero no tuvo la capacidad para influir en las elecciones de Jueces locales y ahí, entraron en juego otros actores, quienes tienen presencia y dominio en esos territorios