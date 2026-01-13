Reforma electoral: Comisión rechaza la autonomía presupuestal del INE

El Gobierno federal anticipó al INE que no tendrá autonomía absoluta ni el presupuesto solicitado.

Al entregar su propuesta de reforma electoral, los consejeros electorales consideraron fundamental respetar la autonomía del organismo y crear una fórmula para evitar más recortes presupuestales.

Pero el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, rechazó ayer ambas peticiones.

“Siempre me he opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir su propio gobierno y su propia ley. Por ejemplo, a las universidades la Constitución les da la capacidad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”.

“Los órganos administrativos no son eso... pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza”, aclaró.

Durante hora y media, 9 de los 11 consejeros electorales demandaron que la reforma electoral que presente la presidenta Claudia Sheinbaum respete lo que establece el artículo 41 de la Constitución: “El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.