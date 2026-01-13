Reforma electoral: Comisión rechaza la autonomía presupuestal del INE

    Se sugirió un presupuesto de carácter dinámico vinculado al Producto Interno Bruto del país. Cuarto Oscuro
COMPARTIR

El presidente de la Comisión señala que siempre se ha opuesto a usar la palabra autonomía, por implicaciones de un gobierno y leyes propias.

El Gobierno federal anticipó al INE que no tendrá autonomía absoluta ni el presupuesto solicitado.

Al entregar su propuesta de reforma electoral, los consejeros electorales consideraron fundamental respetar la autonomía del organismo y crear una fórmula para evitar más recortes presupuestales.

Pero el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, rechazó ayer ambas peticiones.

“Siempre me he opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir su propio gobierno y su propia ley. Por ejemplo, a las universidades la Constitución les da la capacidad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”.

“Los órganos administrativos no son eso... pero deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben observar la legalidad y la certeza”, aclaró.

Durante hora y media, 9 de los 11 consejeros electorales demandaron que la reforma electoral que presente la presidenta Claudia Sheinbaum respete lo que establece el artículo 41 de la Constitución: “El Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.

Esa autonomía, coincidieron, pasó por respetar el presupuesto que solicitan para que no esté sujeto a decisiones políticas.

“Estamos sugiriendo que sea un presupuesto de carácter dinámico vinculado al Producto Interno Bruto del país” , dijo el consejero Martín Faz.

“¿Y si decrece el PIB ? ¿Le quitamos dinero al Instituto?” , reviró Gómez, quien les recordó que el objetivo es reducir el gasto electoral.

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

