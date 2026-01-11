‘Quieren una dictadura’: PRI acusa a Morena de cancelar elecciones libres

CDMX.- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que Morena impulsa una reforma electoral con el objetivo de perpetuarse en el poder y eliminar cualquier contrapeso democrático en el país.

A través de un video difundido en redes sociales, el legislador advirtió que, de concretarse estos cambios, el panorama nacional se agravará. “Las cosas no van a ir bien: seguirá creciendo la violencia, habrá graves problemas económicos y el gobierno enfrentará dificultades financieras”, sostuvo.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan tres fosas clandestinas con restos óseos en Mexicali

Moreira acusó que el partido oficialista prepara “un golpe de Estado desde el Congreso”, mediante una reforma electoral que calificó como autoritaria, cuyo propósito —dijo— es cancelar la posibilidad de elecciones libres y concentrar el poder político.

El también exgobernador de Coahuila aseguró que, como ocurrió en Venezuela, Morena primero se apoderó del Poder Judicial y ahora pretende avanzar sobre el Poder Legislativo y el sistema electoral, a través de una nueva ley sustentada en tres ejes.

TE PUEDE INTERESAR: Telcel afirma que ‘tus datos están seguros’ ante denuncia de datos de usuarios expuestos

El primero, explicó, es debilitar y colonizar al Instituto Nacional Electoral, para que en una elección presidencial el órgano electoral “únicamente emita el resultado que le ordene el gobierno”.

Como segundo punto, señaló la intención de asfixiar a los partidos políticos mediante la eliminación del financiamiento público, bajo el argumento de que son costosos. Advirtió que esta medida no fortalece la democracia, sino que abre la puerta a que la política sea financiada por el narcotráfico, grupos económicos cercanos al poder o por el propio gobierno.

TE PUEDE INTERESAR: Caen armados en residenciales de Culiacán; decomisan rifles y vehículos robados

El tercer eje, indicó, sería eliminar la representación proporcional, bajo el discurso de que los diputados plurinominales “no sirven”, pese a que —recordó— muchos legisladores de Morena llegaron al Congreso por esa vía y representan a casi la mitad del electorado que no obtuvo mayoría en las urnas.

“Lo que buscan es quedarse solos, desaparecer a la oposición y sacar del Congreso a quienes los cuestionan, exactamente como lo hizo Nicolás Maduro: 90 por ciento oficialista y 10 por ciento de oposición simbólica”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Plan Michoacán: gobierno federal mantendrá presencia permanente

Moreira añadió que el oficialismo también pretende eliminar la reelección legislativa, con el fin de impedir la profesionalización parlamentaria y evitar la presencia de legisladores con experiencia que cuestionen al poder. “No quieren contrapesos, quieren obediencia”, sentenció.

Finalmente, el líder priista insistió en que Morena no busca reducir costos ni mejorar el sistema electoral, sino “tener el camino libre hacia una dictadura”, al atacar a los órganos electorales, la representación política y la democracia mexicana.

Con información de El Universal