Sale la CNTE de Segob sin acuerdos; maestros retiran bloqueos en CDMX

CDMX.- A nueve días de que arranque la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA y después de una reunión que se prolongó por casi cuatro horas con funcionarios federales, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que regresará este miércoles a una nueva mesa de negociación con el fin de conocer la respuesta del gobierno a sus principales exigencias, entre ellas una reunión directa con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros y la derogación de la reforma educativa.

Las autoridades federales se comprometieron a responder este miércoles a las 10:00 horas si existe una ruta para atender las demandas centrales del magisterio y si habrá una reunión con la mandataria federal. La mesa de este martes fue encabezada por la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, además de subsecretarios y otros funcionarios.

SIN AVANCES SUSTANCIALES TRAS REUNIÓN Al término del encuentro, los dirigentes de la Coordinadora señalaron que no hubo avances sustanciales y que continúa sin definirse una fecha para una reunión con Sheinbaum.

“Hoy venimos con la exigencia de que la mesa de negociación tiene que establecerse con la presidenta. Vivimos en un país presidencialista y la última palabra la dice la Ejecutiva. Hoy venimos por respuestas concretas”, dijeron los representantes magisteriales. Pedro Hernández Morales, secretario general de la Sección 9 de la Ciudad de México, explicó que la Asamblea Nacional Representativa mandató a la Comisión Nacional Única de Negociación acudir a la mesa con la finalidad de exigir una agenda formal con la titular del ejecutivo federal.

CONDENAN HECHOS DE VIOLENCIA Detalló que luego de varias horas de interlocución con los funcionarios federales, no se obtuvo una respuesta sobre cuándo podría concretarse dicho encuentro. “Hoy, después de 18 meses, seguimos sin agenda con la Presidenta de la República. Informamos al pueblo de México que sigue la cerrazón y que no hay respuesta para una mesa donde se atiendan las demandas centrales de la CNTE”, afirmó.

Durante la reunión, la CNTE también fijó una postura de condena por los hechos de violencia registrados en movilizaciones recientes y responsabilizó al gobierno federal por la represión contra integrantes del movimiento. Los dirigentes insistieron en que existe un incumplimiento al compromiso gubernamental de no recurrir a actos represivos contra las manifestaciones magisteriales y exigieron reparación integral del daño para los docentes lesionados, así como garantías de no repetición. DEMANDAN RETIRO DE VALLAS EN EL ZÓCALO Asimismo, demandaron el retiro de las vallas instaladas alrededor del Zócalo capitalino, al considerar que representan una provocación contra las protestas del magisterio. Marcelino Rodarte Hernández, secretario general de la Sección 58 de Zacatecas, sostuvo que la Coordinadora ha mostrado voluntad de diálogo al acudir a las mesas convocadas por el gobierno, aunque afirmó que hasta ahora no existen resultados concretos.

“El diálogo lo estamos pidiendo y hoy lo estamos exigiendo, pero no un diálogo de oídos sordos. Ya conocen nuestras peticiones. Hoy esperamos salir de aquí con respuestas claras”, declaró. Por su parte, Yenny López Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, indicó que la dirigencia nacional llevará los resultados de la reunión a la Asamblea Nacional Representativa, instancia que definirá las acciones a seguir. MANTIENEN LA HUELGA NACIONAL Explicó que el gobierno únicamente propuso reanudar la mesa este miércoles a las 10 de la mañana, sin comprometerse todavía a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. “No depende de nosotros como dirigencia aceptar o no esta mesa de seguimiento. Lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional Representativa. Estamos enterados de que al menos no se comprometieron hoy a que se va a sentar la presidenta”, explicó. La dirigente reconoció que entre las bases magisteriales existe molestia por la falta de respuestas a las demandas planteadas desde hace meses y advirtió que el movimiento continuará mientras no existan soluciones concretas. “Tenemos la misma respuesta desde hace meses. Eso es suficiente para que no sólo el magisterio, sino la sociedad sepa que realmente lo que hemos tenido es una dilación”, sostuvo.

La CNTE reiteró que mantiene la huelga nacional iniciada el pasado 1 de lleve a cabo la Asamblea Nacional Representativa una vez que conozca la respuesta que el gobierno federal entregue este miércoles.

Publicidad