Cae otro implicado en el asesinato de la profesora Irma Hernández en Veracruz

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cae otro implicado en el asesinato de la profesora Irma Hernández en Veracruz
    Se trata de la sexta persona detenida involucrada en el crimen de la profesora y taxista del municipio de Álamo, en el norte de Veracruz. Cuartoscuro
El Universal
por El Universal

COMPARTIR

TEMAS


homicidios
Secuestros

Localizaciones


Veracruz
Álamo

Organizaciones


FGE

Se trata de Abisaí “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado

XALAPA, VER.- Agentes ministeriales aprehendieron a otro implicado en el secuestro y asesinato de la profesora veracruzana jubilada y taxista Irma Hernández, cuyo caso indignó al país al ser videograbada sometida, atada, hincada y rodeada de hombres armados.

Se trata de Abisaí “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado, el cual sería la sexta persona detenida involucrada en el crimen de la profesora y taxista del municipio de Álamo, en el norte de Veracruz.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-8-ligados-con-asesinato-de-agente-en-matamoros-GD20895113

Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes cumplimentaron orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial contra Abisaí “N”, a quien se señala de haber participado en el secuestro de la víctima.

Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio del 2025 por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo, horas después, el crimen organizado difundió un video.

SEIS DETENIDOS A CASI UN AÑO DE LOS HECHOS

La profesora de 62 años se encontraba sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje donde pedía a los taxistas de esa región pagar la cuota a la delincuencia o de lo contrario sufrirían la misma suerte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desatan-narcobloqueos-y-balaceras-en-cotija-michoacan-JD20894863

Su cuerpo apareció una semana después en la comunidad de Tepetzintlilla del propio municipio de Álamo, en un caso que indignó a todo el país, no sólo por la violencia ejercida contra la profesora, sino por los desatinos de las autoridades estatales.

La FGE informó que se estableció la probable participación del ahora detenido, por lo que la autoridad judicial emitió el mandamiento correspondiente dentro del cuaderno 283/2025.

A casi un año de los hechos, suman seis las personas detenidas por el caso, según los reportes emitidos por las propias autoridades ministeriales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios
Secuestros

Localizaciones


Veracruz
Álamo

Organizaciones


FGE

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Oaxaca y CDMX son las entidades con mayor porcentaje de participación en separar residuos.

Coahuila y Nuevo León, entre los estados que menos separan residuos en México
Yulixa Consuelo Toloza (i) de 52 años desapareció el pasado 13 de mayo, en Bogotá; Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años desapareció el 18 de mayo en Puebla.

Casos Blanca Vázquez y Yulixa Toloza, mujeres que desaparecieron y murieron tras procedimiento estético
Autoridades de salud mantienen campañas permanentes para reforzar esquemas y contener contagios de sarampión.

Coahuila suma 85 casos de sarampión; 18 siguen activos

La nueva planta de Yokohama en Coahuila generará oportunidades para proveedores de materias primas, automatización, logística, mantenimiento, energía y servicios industriales.

Saltillo tendrá nueva fábrica de Japón: Yokohama Company invertirá 115 mdd para producción de llantas

”La presión a la baja sobre las calificaciones podría surgir de una reducción en la disposición o capacidad del gobierno para proporcionar apoyo oportuno”, declaró Moody’s.

Moody’s mantiene calificación de Pemex en B1
La OMS advierte que la mayoría de los casos de dengue suelen ser asintomáticos.

Dengue, chikungunya y zika: Cómo mantener tu hogar libre de los mosquitos
La estrategia busca aprovechar el incremento de consumo previo al Día del Padre y competir frente a cadenas como Liverpool, Sears, Coppel y Amazon.

¡Llegaron las ofertas! Suburbia anuncia las Noches Moradas 2026 con descuentos por el Día del Padre
Ventaja. El nuevo programa “Reserved” identificará a los oyentes más activos para ofrecerles boletos antes que al público general.

¡Al rescate! Spotify lanza programa para facilitar boletos de conciertos