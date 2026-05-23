Cae otro implicado en el asesinato de la profesora Irma Hernández en Veracruz

XALAPA, VER.- Agentes ministeriales aprehendieron a otro implicado en el secuestro y asesinato de la profesora veracruzana jubilada y taxista Irma Hernández, cuyo caso indignó al país al ser videograbada sometida, atada, hincada y rodeada de hombres armados. Se trata de Abisaí “N”, quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado, el cual sería la sexta persona detenida involucrada en el crimen de la profesora y taxista del municipio de Álamo, en el norte de Veracruz.

Fueron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) quienes cumplimentaron orden de aprehensión emitida por la autoridad judicial contra Abisaí “N”, a quien se señala de haber participado en el secuestro de la víctima. Al ser privada de la libertad el viernes 18 de julio del 2025 por un grupo armado en el norte de Veracruz, familiares y amigos se movilizaron para intentar rescatarla; sin embargo, horas después, el crimen organizado difundió un video.

SEIS DETENIDOS A CASI UN AÑO DE LOS HECHOS La profesora de 62 años se encontraba sometida, arrodillada y atada de manos, rodeada por hombres armados; obligada a leer un mensaje donde pedía a los taxistas de esa región pagar la cuota a la delincuencia o de lo contrario sufrirían la misma suerte.

Su cuerpo apareció una semana después en la comunidad de Tepetzintlilla del propio municipio de Álamo, en un caso que indignó a todo el país, no sólo por la violencia ejercida contra la profesora, sino por los desatinos de las autoridades estatales. La FGE informó que se estableció la probable participación del ahora detenido, por lo que la autoridad judicial emitió el mandamiento correspondiente dentro del cuaderno 283/2025. A casi un año de los hechos, suman seis las personas detenidas por el caso, según los reportes emitidos por las propias autoridades ministeriales.

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