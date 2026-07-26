Alistan estrategia contra el sargazo

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    Alistan estrategia contra el sargazo
    Al presentar el Decálogo para la Inversión Turística Sustentable, la funcionaria señaló que durante años, el sargazo ha impactado a múltiples países de la región, incluyendo a Estados Unidos, Belice y República Dominicana. Reforma

La acumulación de sargazo ha afectado a gran parte de las costas caribeñas de México, con un volumen de 90 toneladas

Ante la llegada de sargazo a las playas de Quintana Roo, el Gobierno federal alista la presentación de una estrategia para enfrentarlo, informó la Secretaría de Turismo (Sectur).

Cada vez ha aumentado la cantidad (de sargazo). Entonces, próximamente la Presidenta dará a conocer una gran estrategia y eso ayudará, pues, a que el turismo siga optando por nuestras playas. Quintana Roo sigue lidiando con una percepción de unas playas, con mucho sargazo’, destacó Josefina Rodríguez, titular de la dependencia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alerta-la-unam-del-arribo-de-40-millones-de-toneladas-de-sargazo-al-atlantico-BI20390045

Al presentar el Decálogo para la Inversión Turística Sustentable, la funcionaria señaló que durante años, el sargazo ha impactado a múltiples países de la región, incluyendo a Estados Unidos, Belice y República Dominicana.

Ningún otro país tiene una estrategia contra el sargazo que haga la recolección en las playas y tampoco ha logrado la transformación y la recolección del total de toneladas en el mar. ‘México ya hizo historia porque se está haciendo una estrategia que además inicia ya y que va a tener un impacto a nivel internacional’, refirió.

Rodríguez comentó que, mientras que en años anteriores el sargazo llegaba principalmente en septiembre, durante un lapso de un mes, actualmente el Caribe mexicano reporta arribos desde abril -e incluso enero- prolongándose hasta diciembre, lo que afecta severamente la claridad del agua.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), comentó, por su parte, que actualmente navegan alrededor de 90 mil toneladas de sargazo en el Caribe y de ese volumen, aproximadamente el 10 por ciento llega diariamente a las playas mexicanas.

Destacó que, para hacer frente a esta situación, las autoridades y fuerzas armadas, como la Secretaría de Marina, logran recolectar un promedio de 6 mil toneladas diarias en las principales zonas turísticas de Quintana Roo.

Bárcena señaló que la prioridad es interceptar el sargazo en el mar, pues una vez que llega a la costa, la macroalga se pudre, emite olores fétidos y se vuelve tóxica. ‘El objetivo a mediano plazo no es tratar al sargazo como un residuo, sino valorizarlo como un recurso mediante la prevención, reducción y reutilización’, refirió.

La titular de Semarnat también se pronunció sobre la reciente aparición de peces muertos en la zona de Punta Caracol, en Puerto Morelos.

Aclaró que, tras análisis preliminares en conjunto con el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), no se determinó que el sargazo sea la causa directa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-comprara-mas-barcos-para-frenar-el-sargazo-en-quintana-roo-anuncia-sheinbaum-AB22239559

Sin embargo, destacó que los primeros indicios apuntan a una combinación de factores multifactoriales, entre ellos el déficit de oxígeno, el calentamiento del agua y el confinamiento de los peces, pues se investiga si los peces quedaron atrapados en la zona debido a las corrientes, los vientos o las propias barreras de sargazo.

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