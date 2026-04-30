Alerta la UNAM del arribo de 40 millones de toneladas de sargazo al Atlántico

CIUDAD DE MÉXICO.- El Océano Atlántico podría registrar este año alrededor de 40 millones de toneladas métricas de biomasa de sargazo, fenómeno que ya ha provocado la recolección de hasta 96 mil toneladas en Quintana Roo durante el año pasado, informó el coordinador del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT) del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Jorge Prado Molina. Durante la conferencia “Detección de sargazo en el Caribe Mexicano utilizando imágenes satelitales”, organizada por el Programa Espacial Universitario de la misma institución, el especialista explicó que desde 2022 se ha registrado un incremento significativo del arribo de sargazo a las costas del estado, lo que ha generado afectaciones ambientales, económicas y sociales.

Entre los impactos ambientales, señaló el daño a arrecifes y pastos marinos; en el ámbito económico, destacó la disminución del turismo en diversas playas del Caribe mexicano. También advirtió riesgos sanitarios, debido a que el sargazo puede capturar metales pesados como arsénico, mercurio y cadmio, lo que lo vuelve inadecuado para alimentación animal y contaminante si se deposita sin control en tierra, afectando incluso acuíferos.

EL LANOT MONITOREA EL FENÓMENO DESDE HACE 6 AÑOS

El investigador indicó que en el LANOT se ha trabajado en el monitoreo del fenómeno durante los últimos seis años, con el objetivo de detectar las manchas en el mar y evitar que alcancen zonas arrecifales. Sin embargo, señaló que las barreras de contención instaladas en aproximadamente 90 kilómetros de litoral no han sido suficientes ante el volumen que arriba a las costas. Explicó que el sargazo se origina en el Atlántico y constituye un ecosistema en sí mismo, ya que sirve de refugio para peces, crustáceos y tortugas. Su proliferación está asociada a factores como el calentamiento global y cambios en las corrientes oceánicas, y puede duplicar su volumen en un periodo de 18 días. Cuando se descompone, se hunde y contribuye a la formación de “marea marrón”.

Para su monitoreo, el equipo utiliza imágenes satelitales del sistema Sentinel-2, con registros cada cinco días, así como modelos de corrientes oceánicas, viento y oleaje que permiten estimar su trayectoria y arribo a las costas del Caribe mexicano, incluyendo Quintana Roo, Belice, Guatemala y Honduras. SE PROMUEVE EL APROVECHAMIENTO DEL SARGAZO

El especialista agregó que se complementa el análisis con trabajo de campo en colaboración con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, unidad Puerto Morelos, mediante el uso de GPS flotantes, espectroradiómetros para identificar firmas espectrales y drones para observar el impacto en arrecifes. El sistema desarrollado incluye un visualizador web que permite estimar la distancia, cantidad de sargazo y zonas de posible arribo. Además, el LANOT cuenta con un acervo de aproximadamente 4 mil 700 imágenes satelitales para análisis históricos del fenómeno. Finalmente, el investigador destacó que también se promueven estrategias de disposición y aprovechamiento del sargazo en tierra, así como alternativas de mitigación como su captura en mar abierto y trituración para evitar su flotación y llegada masiva a las playas.

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