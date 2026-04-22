Entre críticas por sus perfiles, nuevos consejeros del INE juran ‘imparcialidad’ y autonomía

CDMX.- Los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, tomaron protesta y respondieron a críticas sobre su perfil y trayectoria con el compromiso de fortalecer la autonomía del organismo y organizar “elecciones impecables”. Su llegada ocurrió a menos de 24 horas de haber sido designados por el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, integrado por Morena y sus aliados, y en la sesión especial del Consejo General coincidieron en impulsar mejoras a partir del diálogo, junto con medidas para elevar eficiencia y honestidad institucional.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, les tomó la protesta y afirmó que inicia “una nueva etapa” del INE, a cinco meses del inicio del proceso electoral 2026-2027. Planteó que el reto es consolidar un instituto centrado en facilitar derechos político-electorales, con apertura, transparencia y rendición de cuentas. Frida Gómez Puga señaló que la confianza en las instituciones depende de lo que se hace y no de lo que se dice, y sostuvo que el trabajo debe regirse por legalidad, ética, independencia y responsabilidad. Añadió que cada decisión debe sustentarse en criterios jurídicos y principios éticos claros, con defensa de los principios constitucionales que rigen la función electoral.

Blanca Cruz García planteó como tarea mejorar la percepción pública del INE para fortalecer la confianza de ciudadanía y actores políticos, y pidió trabajo en equipo para que el objetivo común supere posturas individuales. Señaló como áreas de oportunidad la legitimidad institucional, la integridad con el ejemplo y el avance en credibilidad para recuperar confianza de sectores que ven a sus instituciones como lejanas. Arturo Chávez López propuso revisar aciertos y fallas del Instituto y sostuvo que el diálogo fortalece la autonomía y ayuda a procesar diferencias. Dijo que el INE debe mantener canales de diálogo con toda la sociedad y subrayó como eje el respeto al voto ciudadano, con honestidad y combate a la corrupción y a la ineficiencia.

Antes de la sesión, los consejeros tuvieron un encuentro breve con quienes integran el Consejo General y comenzó formalmente su periodo de nueve años. Taddei declaró que su incorporación “viene a fortalecer al Instituto” y afirmó que se mantendrá como un INE “imparcial, autónomo”.

La integración se da mientras el órgano electoral se prepara para los trabajos de organización, vigilancia y toma de decisiones rumbo al proceso 2026-2027, que exige planeación y coordinación técnica para garantizar que la voluntad ciudadana se exprese libremente en las urnas, según lo expuesto en la sesión. Con información de La Jornada

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