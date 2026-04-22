Entre críticas por sus perfiles, nuevos consejeros del INE juran ‘imparcialidad’ y autonomía

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/ 22 abril 2026
    Entre críticas por sus perfiles, nuevos consejeros del INE juran ‘imparcialidad’ y autonomía
    Los consejeros tuvieron un encuentro breve con quienes integran el Consejo General y comenzó formalmente su periodo de nueve años. ESPECIAL
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La consejera presidenta Guadalupe Taddei los llamó a consolidar un instituto ‘para la ciudadanía’, rumbo al proceso 2026-2027

CDMX.- Los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, tomaron protesta y respondieron a críticas sobre su perfil y trayectoria con el compromiso de fortalecer la autonomía del organismo y organizar “elecciones impecables”.

Su llegada ocurrió a menos de 24 horas de haber sido designados por el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados, integrado por Morena y sus aliados, y en la sesión especial del Consejo General coincidieron en impulsar mejoras a partir del diálogo, junto con medidas para elevar eficiencia y honestidad institucional.

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La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, les tomó la protesta y afirmó que inicia “una nueva etapa” del INE, a cinco meses del inicio del proceso electoral 2026-2027. Planteó que el reto es consolidar un instituto centrado en facilitar derechos político-electorales, con apertura, transparencia y rendición de cuentas.

Frida Gómez Puga señaló que la confianza en las instituciones depende de lo que se hace y no de lo que se dice, y sostuvo que el trabajo debe regirse por legalidad, ética, independencia y responsabilidad. Añadió que cada decisión debe sustentarse en criterios jurídicos y principios éticos claros, con defensa de los principios constitucionales que rigen la función electoral.

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Blanca Cruz García planteó como tarea mejorar la percepción pública del INE para fortalecer la confianza de ciudadanía y actores políticos, y pidió trabajo en equipo para que el objetivo común supere posturas individuales. Señaló como áreas de oportunidad la legitimidad institucional, la integridad con el ejemplo y el avance en credibilidad para recuperar confianza de sectores que ven a sus instituciones como lejanas.

Arturo Chávez López propuso revisar aciertos y fallas del Instituto y sostuvo que el diálogo fortalece la autonomía y ayuda a procesar diferencias. Dijo que el INE debe mantener canales de diálogo con toda la sociedad y subrayó como eje el respeto al voto ciudadano, con honestidad y combate a la corrupción y a la ineficiencia.

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Antes de la sesión, los consejeros tuvieron un encuentro breve con quienes integran el Consejo General y comenzó formalmente su periodo de nueve años. Taddei declaró que su incorporación “viene a fortalecer al Instituto” y afirmó que se mantendrá como un INE “imparcial, autónomo”.

La integración se da mientras el órgano electoral se prepara para los trabajos de organización, vigilancia y toma de decisiones rumbo al proceso 2026-2027, que exige planeación y coordinación técnica para garantizar que la voluntad ciudadana se exprese libremente en las urnas, según lo expuesto en la sesión. Con información de La Jornada

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