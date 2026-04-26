INE, a prueba con consejeros electos por la 4T

La nueva integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) pone a prueba la legitimidad de las decisiones que tome el organismo ahora que la totalidad de sus 11 consejerías han sido designadas por la 4T en el Congreso, sin que haya un acuerdo amplio con partidos de oposición. Expertos consultados por el medio de comunicación El Universal coinciden en que “el INE estará a prueba” no sólo en el proceso electoral de 2027, donde se renovarán por completo la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, sino también en la segunda ronda de la elección judicial, donde se elegirá a la otra mitad de juzgadores a nivel nacional. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, señaló que uno de los mayores retos para esta nueva integración del Consejo General del INE será probar su imparcialidad en las decisiones que tomen en torno a las candidaturas que participarán en el proceso de 2027, sobre todo, respecto a posibles sanciones y fiscalización.

“Muchas veces se confunde la legitimidad con legalidad. La legalidad del proceso sí se cumplió, pero la legitimidad democrática con la que llegan estos tres nuevos integrantes, esa confianza ciudadana en la imparcialidad del árbitro, está puesta en duda. Lo que vemos hoy es una autoridad electoral sumamente cuestionada en cuanto a la confianza que debe tener un árbitro en su imparcialidad. “Tenemos un tema muy de fondo: cómo poder creer que va a haber una imparcialidad del árbitro electoral cuando en su integración están los más cercanos al oficialismo. Eso, por una parte, por la otra, cómo van a organizar la mayor elección de la historia de nuestro país con un presupuesto limitado y que, hasta este momento, coincidirá con las elecciones judiciales”, cuestionó Burgoa. Irma Méndez, profesora-investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), consideró que la curva de aprendizaje de los tres nuevos consejeros debe ser rápida, a cuatro meses de que arranque el proceso y si el objetivo real es demostrar independencia y autonomía, para garantizar elecciones creíbles y donde todos los partidos respeten los resultados. “El INE está a prueba de todo, de improvisaciones y de muchas cosas. Y me refiero a la parte de los consejeros y consejeras, porque tiene el INE una estructura profesional muy sólida, son gente que estudia, que además pasa por evaluaciones del superior jerárquico, de los pares, de los subordinados. En ese sentido, creo que se nos permite augurar que tendremos un buen proceso electoral”. “Preocupa, digamos, la independencia y la imparcialidad de los nuevos consejeros. Se ha señalado que tienen vínculos muy directos con uno de los partidos políticos y creo que eso es muy dañino para la credibilidad del INE. Creo que uno de los mayores retos está no tanto en la parte técnica, sino en esta curva de aprendizaje, y que el Consejo General logre mostrar la independencia con respecto al partido en el poder, que se necesita para organizar unas elecciones totalmente creíbles”, señaló.

CONSEJEROS POR TÓMBOLA Y SIN ACUERDO Los 11 consejeros que hoy integran al Consejo General del INE han sido electos en la era de la 4T y, aunque la mayoría de ellos cuenta con credenciales técnicas y trayectoria en la materia electoral, no han sido nombrados con amplios acuerdos entre las fuerzas políticas que convergen en San Lázaro. Los más longevos son ahora Norma Irene de la Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordan, José Martín Faz Mora y Uuc-kib Espadas Ancona, quienes sí fueron nombrados en 2020, previo acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y su designación obtuvo 399 votos en el pleno. Luego, en 2023, sin acuerdo previo de la Jucopo, la Cámara de Diputados eligió vía insaculación (tómbola) a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y a los consejeros Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza. La llegada de Guadalupe Taddei con cuestionamientos sobre su cercanía con la 4T provocó que al interior del Consejo General no se lograran los votos suficientes para nombrar a los directivos y titulares de Unidades Técnicas del instituto, por lo que en la reforma judicial de 2024 se propuso reformar también la ley y darle el poder de nombrarlos ella, sin la necesidad de generar acuerdos y votar dichos nombramientos en el Consejo. De los 11 consejeros actuales en el INE, solamente Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey han impuesto sus puntos de vista con francas discrepancias respecto a la presidencia tomada por Guadalupe Taddei en 2023.

Esos desacuerdos se hicieron visibles también durante la discusión de la reforma electoral en una etapa preparatoria, donde la comisión formada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a duras penas tomó en cuenta las demandas del instituto. El nombramiento con menores acuerdos, e incluso con mayores señalamientos de cercanía al gobierno emanado de Morena, de los consejeros Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López marca una nueva etapa en los retos de legitimidad que tendrán las decisiones del INE. “La autonomía debe de ser la base del trabajo de esta institución, pero entendamos la autonomía como parte de una institución que pertenece al Estado (...), no somos enemigos del gobierno”, dijo el consejero Arturo Chávez en su toma de protesta el pasado miércoles. Norma Irene de la Cruz, Carla Humphrey, José Martín Faz y Uuc-kib Espadas fueron nombrados en 2020, previo acuerdo de la Jucopo de la Cámara Baja.

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