SNTE va por 13% de aumento y cambios a pensiones del ISSSTE; entrega pliego a la SEP

/ 6 febrero 2026
    SNTE va por 13% de aumento y cambios a pensiones del ISSSTE; entrega pliego a la SEP
    Entre las principales solicitudes, el sindicato planteó la reforma a los dos regímenes pensionarios de la Ley del ISSSTE. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Pensiones

CDMX

Mario Delgado Carrillo

SNTE

El magisterio entregó un pliego que combina exigencias económicas con cambios en pensiones y carrera docente

CDMX.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) su Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, en el que solicita un incremento al sueldo tabular de al menos 13%.

La entrega se realizó en un acto encabezado por el secretario general del gremio magisterial y senador por Morena, Alfonso Cepeda Salas, quien dio el documento al titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

TE PUEDE INTERESAR: Bajó en enero 2026 confianza del consumidor por situación económica esperada: Inegi

Cepeda Salas informó que el pliego se integró con los resultados de la Octava Consulta Nacional, en la que participaron un millón 549 mil 60 trabajadores de la educación, y sostuvo que incluye demandas económicas, laborales, sociales y profesionales, junto con compromisos vinculados con la educación pública.

Entre las principales solicitudes, el sindicato planteó la reforma a los dos regímenes pensionarios de la Ley del ISSSTE, la creación de un nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y la reducción de la carga administrativa del personal docente.

TE PUEDE INTERESAR: Seguridad Pública confirma secuestro de Gerardo Arredondo, excandidato a presidencia de Salamanca

El PND también plantea fortalecer y ampliar opciones para la profesionalización permanente, así como atender problemas de infraestructura, mantenimiento y equipamiento en los planteles, de acuerdo con lo expuesto por el dirigente sindical.

Además, se incluyó la petición de que el pago de salario y prestaciones se realice en el tiempo y términos establecidos, y se planteó abatir rezagos en todos los niveles educativos para personal con plazas federales, federalizadas o estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Exige PRI revisar Cofepris y NOM por medicamentos en ‘Farmacias del Bienestar’

El líder del magisterio detalló que las demandas están organizadas en tres anexos: uno para personal docente de educación básica; otro para personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación media superior y superior; y un tercero para personal de apoyo y asistencia a la educación básica.

Con la entrega del pliego, el SNTE formalizó la agenda que llevará a la mesa de negociación con la SEP para el ciclo 2026 , con planteamientos que abarcan remuneraciones, seguridad social, desarrollo profesional y condiciones operativas en las escuelas. Con información de La Jornada

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

