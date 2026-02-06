SNTE va por 13% de aumento y cambios a pensiones del ISSSTE; entrega pliego a la SEP

CDMX.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) su Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, en el que solicita un incremento al sueldo tabular de al menos 13%.

La entrega se realizó en un acto encabezado por el secretario general del gremio magisterial y senador por Morena, Alfonso Cepeda Salas, quien dio el documento al titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo.

Cepeda Salas informó que el pliego se integró con los resultados de la Octava Consulta Nacional, en la que participaron un millón 549 mil 60 trabajadores de la educación, y sostuvo que incluye demandas económicas, laborales, sociales y profesionales, junto con compromisos vinculados con la educación pública.

Entre las principales solicitudes, el sindicato planteó la reforma a los dos regímenes pensionarios de la Ley del ISSSTE, la creación de un nuevo sistema para la carrera de las maestras y los maestros, y la reducción de la carga administrativa del personal docente.

El PND también plantea fortalecer y ampliar opciones para la profesionalización permanente, así como atender problemas de infraestructura, mantenimiento y equipamiento en los planteles, de acuerdo con lo expuesto por el dirigente sindical.

Además, se incluyó la petición de que el pago de salario y prestaciones se realice en el tiempo y términos establecidos, y se planteó abatir rezagos en todos los niveles educativos para personal con plazas federales, federalizadas o estatales.

El líder del magisterio detalló que las demandas están organizadas en tres anexos: uno para personal docente de educación básica; otro para personal docente, no docente y de apoyo y asistencia a la educación media superior y superior; y un tercero para personal de apoyo y asistencia a la educación básica.