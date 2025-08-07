Andy López reprocha que aprendió ‘antes que otros’ y Sheinbaum niega sentirse aludida

México
/ 7 agosto 2025
    Andy López reprocha que aprendió ‘antes que otros’ y Sheinbaum niega sentirse aludida
    El senador morenista Gerardo Fernández Noroña criticó la carta de López Beltrán, secretario general de Morena. FOTO: REFORMA

Sheinbaum repitió que no entraría en un debate por la carta, a la vez que repitió que los funcionarios son ciudadanos con un encargo

Después de que Andy López Beltrán defendió su viaje a Japón y reprochó que, aprendió “antes que otros” que el poder es humildad, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó sentirse aludida.

“¿Alusión a mí? No, ¿por qué?”, contestó en la mañanera y lanzó nuevamente: “Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, el poder -cualquiera que se tenga-, se debe de ejercer con humildad, con sencillez (...) la Presidenta, un diputado, un senador, algún otro encargo en el partido, debemos dar cuentas. El poder debe ejercerse con humildad, el poder es humildad”.

Sheinbaum repitió que no entraría en un debate por la carta, a la vez que repitió que los funcionarios son ciudadanos con un encargo.

“Pero somos pueblo, somos ciudadanos; y debemos de actuar como ciudadanos, desde que salimos de nuestra casa hasta que llegamos al trabajo”, sostuvo.

La mandataria interrumpió la última pregunta sobre si tiene buena relación con el hijo de López Obrador.

Respondió antes de que se dijera el nombre de “Andy”.

“Sí, tengo buena relación con todos, todos y todas”, se adelantó.

“Hasta con adversarios tengo buena relación, tengo buena relación con todos y todas. Este no es un asunto personal”, dijo.

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña criticó la carta de López Beltrán, secretario general de Morena.

“Es malísima. No sé si la escribió él. No le veo que sea su estilo”.

