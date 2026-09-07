Ante la incertidumbre, pausan hasta 44.5% inversiones a México

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    Ante la incertidumbre, pausan hasta 44.5% inversiones a México
    Las empresas están tomando mayor cautela para realizar inversiones ante la incertidumbre que existe en diferentes ámbitos políticos y comerciales. Reforma
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Los aranceles de EU, la disponibilidad energética y las dudas en torno a las cadenas de suministro inciden en la llegada de IED

CDMX.- Distintos subsectores de la economía registran caídas de entre 12.5 a 44.5 por ciento en sus proyectos de inversión en México.

Lo anterior es a causa de factores de incertidumbre como disponibilidad energética y cadenas de suministro de componentes, reglas de origen y aranceles del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), advirtió Héctor Díaz-Santana Socio de Impuestos y Legal de KPMG México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/carlos-slim-domit-reconoce-que-plan-mexico-tiene-potencial-de-atraer-inversiones-CK23296224

“De los datos de Inversión Extranjera Directa en México publicados por la Secretaría de Economía, al contrastar cifras del primer trimestre de 2026 publicadas en el presente mes de septiembre respecto del mismo periodo de 2025, arrojan en ciertos sectores como el comercio al por menor de vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes una cifra de inversión menor al año previo”, especificó.

“Comparativamente en algunos subsectores, la cifra de inversión es menor en proporciones del 12.5 al 44.5 por ciento en el referido período de 2026 respecto de 2025”.

La disponibilidad de energía suficiente para los proyectos referidos es esencial, añadió, con lo cual la inversión en producción energética es indispensable para sustentar el desarrollo de los mismos, particularmente en zonas de alta concentración de demanda como Nuevo León, Coahuila, Querétaro, entre otras locaciones donde existen tensiones en la red eléctrica.

$!Ante la incertidumbre, pausan hasta 44.5% inversiones a México

Aun cuando son inexistentes estadísticas específicas de proyectos cuya desaceleración o suspensión deriven específicamente de la incertidumbre hacia el T-MEC, dijo, la falta de certeza en reglas de origen y aranceles son fundamentales para que inversionistas definan proyectos dirigidos a implantar nuevas plantas industriales.

Señaló que esa incertidumbre hacia el T-MEC tiene particular relevancia para industrias como el acero, aluminio y automotriz, cuyo desarrollo requiere la posibilidad de proyectar cifras de manera razonable en coherencia con el nivel intensivo de inversión que los mismos requieren.

https://vanguardia.com.mx/dinero/gobierno-de-mexico-destraba-inversiones-por-3-mil-500-mdd-cce-OM22840943

Díaz-Santana consideró que existen otras variables del mercado global que inciden en las decisiones de pausar o suspender un proyecto de inversión a gran escala como lo son los cambios en las cadenas de suministro vinculados a tensiones geopolíticas actuales y la tendencia en la era post-COVID a fusionar dichas cadenas para hacerlas más ágiles.

También influyen las variaciones en las preferencias del mercado, la participación de nuevos competidores en el comercio, algo a lo que son muy sensibles diversos segmentos de la industria automotriz, además de la escasez de componentes, entre otros.

Aclaró que no existen cifras específicas que permitan atribuir cambios en la actividad económica o de desaceleración basada en incertidumbre jurídica o controversias frente al Estado, sin embargo, en los proyectos de inversión las reglas claras son vitales para incentivar su captación y permitir la materialización de los mismos.

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Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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