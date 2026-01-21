Aprobación de Sheinbaum cerró 2025 con 69%, ligera variación comparado a noviembre

México
/ 21 enero 2026
    Un hombre camina frente a un mural desgastado de la silueta del perfil de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, en la Ciudad de México. CUARTOSCURO

Las principales preocupaciones de la población son: la seguridad, economía, salud y corrupción

La aprobación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió una ligera variación entre los meses de noviembre y diciembre, durante el cierre de 2025, pasado de 70.1% a 69.5% de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional México, realizada por la empresa Mitofsky para el medio de comunicación El Economista; coincidiendo con los resultados de la encuesta nacional del medio de comunicación El Financiero, la cual pasó de 70% a 69 por ciento.

Mientras que los estados que presentaron su mayor aprobación a Sheinbaum fueron Hidalgo, con 84%; Durango, con 82%; Tamaulipas, con 81%; Guerrero, con 79%; así como Chiapas y Coahuila, ambos con 78%. En contraste, las entidades con menor aprobación son Chihuahua, con 61%; Zacatecas, con 59%; Sinaloa, Guanajuato y Jalisco, con 58% cada uno.

De acuerdo con Mitofsky, las principales preocupaciones de la población son: la seguridad, como tema prioritario, con el 55.9%, la economía, con 17.3%; otros temas diversos, con 12.9%; y la salud, con 10.2%, lo que coloca a estos rubros como los ejes centrales del interés ciudadano.

Destaca que, en cuanto a la percepción de seguridad, el 47.7% de las personas encuestadas respondió que ha mejorado, mientras que el 37.2% opinó que ha empeorado y el 14% estimó que se mantiene.

En cuanto al factor económico, el 43.3% percibió una mejora en la situación económica de México, el 30.7% afirmó que sigue igual y el 24.6% señaló un deterioro.

Y en cuanto a la corrupción, reveló que el 76.4% de los encuestados consideraron que es mucho o regular, mientras que el 22.9% estimó que es poca o inexistente.

Por otro lado, los resultados de las evaluaciones del El Financiero, el manejo de la economía fue: 50% positivamente y 48% dio una calificación negativa. En cuanto a la seguridad pública, las opiniones positivas fueron del 40% y negativas del 57 por ciento. Pero en cuanto a corrupción, el 16 por ciento evaluó bien o muy bien y 76 por ciento, mal o muy mal.

La metodología de la encuesta de El Financiero fue hecha vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 10 al 17 de diciembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas Mientras que la realizada por Mitofsky para El Economista se basó en una encuesta aplicada a 130 mil 556 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.

