Aprobación de Sheinbaum cerró 2025 con 69%, ligera variación comparado a noviembre

La aprobación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sufrió una ligera variación entre los meses de noviembre y diciembre, durante el cierre de 2025, pasado de 70.1% a 69.5% de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional México, realizada por la empresa Mitofsky para el medio de comunicación El Economista; coincidiendo con los resultados de la encuesta nacional del medio de comunicación El Financiero, la cual pasó de 70% a 69 por ciento.

Mientras que los estados que presentaron su mayor aprobación a Sheinbaum fueron Hidalgo, con 84%; Durango, con 82%; Tamaulipas, con 81%; Guerrero, con 79%; así como Chiapas y Coahuila, ambos con 78%. En contraste, las entidades con menor aprobación son Chihuahua, con 61%; Zacatecas, con 59%; Sinaloa, Guanajuato y Jalisco, con 58% cada uno.

De acuerdo con Mitofsky, las principales preocupaciones de la población son: la seguridad, como tema prioritario, con el 55.9%, la economía, con 17.3%; otros temas diversos, con 12.9%; y la salud, con 10.2%, lo que coloca a estos rubros como los ejes centrales del interés ciudadano.

Destaca que, en cuanto a la percepción de seguridad, el 47.7% de las personas encuestadas respondió que ha mejorado, mientras que el 37.2% opinó que ha empeorado y el 14% estimó que se mantiene.

En cuanto al factor económico, el 43.3% percibió una mejora en la situación económica de México, el 30.7% afirmó que sigue igual y el 24.6% señaló un deterioro.

Y en cuanto a la corrupción, reveló que el 76.4% de los encuestados consideraron que es mucho o regular, mientras que el 22.9% estimó que es poca o inexistente.

Por otro lado, los resultados de las evaluaciones del El Financiero, el manejo de la economía fue: 50% positivamente y 48% dio una calificación negativa. En cuanto a la seguridad pública, las opiniones positivas fueron del 40% y negativas del 57 por ciento. Pero en cuanto a corrupción, el 16 por ciento evaluó bien o muy bien y 76 por ciento, mal o muy mal.

La metodología de la encuesta de El Financiero fue hecha vía telefónica a 800 mexicanos adultos del 10 al 17 de diciembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 32 entidades federativas Mientras que la realizada por Mitofsky para El Economista se basó en una encuesta aplicada a 130 mil 556 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.