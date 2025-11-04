Aprueban diputados el PEF 2026 sin modificación alguna

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por 39 votos a favor y 15 en contra el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, sin modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.

El documento establece un gasto neto total de 10 billones 193 mil millones de pesos para 2026, es decir, un incremento de 891 mil 667 millones de pesos más con respecto a este año.

El gasto programable tiene un incremento de 5% en términos reales y será de 7 billones 94 mil millones de pesos, orientado a la generación de bienes, servicios y obras públicas.

Y el gasto no programable, es decir, el integrado por el costo financiero de la deuda, las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, y el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), será de 3 billones 98 mil millones de pesos.

El dictamen será discutido hoy por el pleno, y se prevé que sea probado en lo general.

En los siguientes días se presentarán cientos de reservas, y por medio de éstas prevén recortar aproximadamente 15 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial, más de 4 mil millones de pesos al del Instituto Nacional Electoral (INE) y un monto aún no determinado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anunció en días pasados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Durante la discusión del dictamen en la Comisión de Presupuesto, los diputados del oficialismo defendieron los recortes propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, de 10 mil 311 millones de pesos a Seguridad y Protección Ciudadana, por ejemplo; incluso, señalaron que no recibirían propuestas de la oposición y los insultaron.

Mientras que la oposición reclamó la contratación de un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos, y un aumento de más de 96 mil millones de pesos para Pemex, para otorgarle más de 708 mil millones de pesos para 2026.

De hecho, el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) solicitó reorientar el ramo 33 y el anexo de Pemex para transferir 50 mil millones de pesos a los estados y municipios para que combatan al crimen organizado, y evitar más casos como el de Uruapan, Michoacán, donde fue asesinado su presidente municipal, Carlos Manzo, por enfrentar a los grupos criminales que extorsionan a los habitantes de ese municipio.

”Dos mil 463 municipios de México, hoy exigen presupuesto para la seguridad. Vamos a incrementarle a PEMEX 11.3% de su cartera de presupuesto para el próximo año, con una deuda adquirida de 1.7 billones de pesos. Hoy los alcaldes claman por auxilio porque no tienen la capacidad presupuestal ni de comprar más unidades para la seguridad. Hoy estados como Michoacán están sumidos en la violencia. Estados como Sinaloa no han podido salir de la violencia”, reclamó a los morenistas, quienes ignoraron la petición.

En respuesta, el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, dijo que sí se realizarán modificaciones al dictamen, mediante reservas que se presentarán en el pleno, pero no las de la oposición.

”Sí va a haber modificaciones, pero va a ser en reservas, sí pues ni modo que las que tú quieras, o sea, está claro eso, ahora resulta que nos van a decir en que sí y en qué no, ahora resulta que la minoría va a indicarnos por dónde. No aceptamos consejos de alguien que defiende un modelo fracasado de 36 años”, expresó.

El plan para avalar el dictamen sin modificaciones con la “aplanadora” de los votos de Morena, PVEM y PT, fue apoyado por su correligionaria, la diputada Rafaela García Romero (Morena), quien incluso insultó a los diputados de oposición, al defender el dictamen del PEF 2026.

”Estamos recomponiendo este país, y lo vamos a seguir haciendo aún a pesar de todo lo que nos quieran venir a imponer en contra, porque estamos del lado correcto de la historia, y con la cara en alto vamos a votar a favor de este presupuesto, porque nosotros no somos iguales, ni nunca seremos ni tantito de la mierda de lo que ustedes han sido”, dijo.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) señaló que el dictamen no establece límites claros al endeudamiento público, e incurre en un incremento irresponsable de la deuda.

”Para 2026, se pretende contratar un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Vamos a llegar al año 2026, a la suma de 20.3 billones de pesos en saldo histórico. Y para que entiendan todos los mexicanos, es muy fácil entender que al año 2018 había 10.5 billones de pesos en deuda pública”, refirió el panista.