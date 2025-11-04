Aprueban diputados el PEF 2026 sin modificación alguna

México
/ 4 noviembre 2025
    Aprueban diputados el PEF 2026 sin modificación alguna
    Durante la discusión del Presupuesto de Egresos en la Cámara de Diputados, la oposición pidió destinar 50 mil mdp para la seguridad de los municipios, pero Morena lo ignoró. FOTO: EL UNIVERSAL

El documento establece un gasto neto total de 10 billones 193 mil millones de pesos para 2026

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó por 39 votos a favor y 15 en contra el dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, sin modificaciones al proyecto enviado por el Ejecutivo.

El documento establece un gasto neto total de 10 billones 193 mil millones de pesos para 2026, es decir, un incremento de 891 mil 667 millones de pesos más con respecto a este año.

TE PUEDE INTERESAR: Cárteles Unidos amedrentan a alcaldes michoacanos: Sedena

El gasto programable tiene un incremento de 5% en términos reales y será de 7 billones 94 mil millones de pesos, orientado a la generación de bienes, servicios y obras públicas.

Y el gasto no programable, es decir, el integrado por el costo financiero de la deuda, las participaciones que se entregan a entidades federativas y municipios, y el pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), será de 3 billones 98 mil millones de pesos.

El dictamen será discutido hoy por el pleno, y se prevé que sea probado en lo general.

En los siguientes días se presentarán cientos de reservas, y por medio de éstas prevén recortar aproximadamente 15 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial, más de 4 mil millones de pesos al del Instituto Nacional Electoral (INE) y un monto aún no determinado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anunció en días pasados, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal.

Durante la discusión del dictamen en la Comisión de Presupuesto, los diputados del oficialismo defendieron los recortes propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum, de 10 mil 311 millones de pesos a Seguridad y Protección Ciudadana, por ejemplo; incluso, señalaron que no recibirían propuestas de la oposición y los insultaron.

Mientras que la oposición reclamó la contratación de un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos, y un aumento de más de 96 mil millones de pesos para Pemex, para otorgarle más de 708 mil millones de pesos para 2026.

De hecho, el diputado Jericó Abramo Masso (PRI) solicitó reorientar el ramo 33 y el anexo de Pemex para transferir 50 mil millones de pesos a los estados y municipios para que combatan al crimen organizado, y evitar más casos como el de Uruapan, Michoacán, donde fue asesinado su presidente municipal, Carlos Manzo, por enfrentar a los grupos criminales que extorsionan a los habitantes de ese municipio.

”Dos mil 463 municipios de México, hoy exigen presupuesto para la seguridad. Vamos a incrementarle a PEMEX 11.3% de su cartera de presupuesto para el próximo año, con una deuda adquirida de 1.7 billones de pesos. Hoy los alcaldes claman por auxilio porque no tienen la capacidad presupuestal ni de comprar más unidades para la seguridad. Hoy estados como Michoacán están sumidos en la violencia. Estados como Sinaloa no han podido salir de la violencia”, reclamó a los morenistas, quienes ignoraron la petición.

En respuesta, el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, dijo que sí se realizarán modificaciones al dictamen, mediante reservas que se presentarán en el pleno, pero no las de la oposición.

”Sí va a haber modificaciones, pero va a ser en reservas, sí pues ni modo que las que tú quieras, o sea, está claro eso, ahora resulta que nos van a decir en que sí y en qué no, ahora resulta que la minoría va a indicarnos por dónde. No aceptamos consejos de alguien que defiende un modelo fracasado de 36 años”, expresó.

El plan para avalar el dictamen sin modificaciones con la “aplanadora” de los votos de Morena, PVEM y PT, fue apoyado por su correligionaria, la diputada Rafaela García Romero (Morena), quien incluso insultó a los diputados de oposición, al defender el dictamen del PEF 2026.

”Estamos recomponiendo este país, y lo vamos a seguir haciendo aún a pesar de todo lo que nos quieran venir a imponer en contra, porque estamos del lado correcto de la historia, y con la cara en alto vamos a votar a favor de este presupuesto, porque nosotros no somos iguales, ni nunca seremos ni tantito de la mierda de lo que ustedes han sido”, dijo.

El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) señaló que el dictamen no establece límites claros al endeudamiento público, e incurre en un incremento irresponsable de la deuda.

”Para 2026, se pretende contratar un techo de endeudamiento de 1.8 billones de pesos. Vamos a llegar al año 2026, a la suma de 20.3 billones de pesos en saldo histórico. Y para que entiendan todos los mexicanos, es muy fácil entender que al año 2018 había 10.5 billones de pesos en deuda pública”, refirió el panista.

Temas


4T
Aprobación
Diputados

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa