México lidera pérdidas fiscales por subsidio a diesel y gasolinas, revela estudio

CDMX.- México es el país que tiene mayores pérdidas fiscales por subsidiar la gasolina y el diesel, según un análisis que evalúa la estrategia que han aplicado 10 naciones para hacer frente al encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra de Medio Oriente. Además, es el tercero de esta lista que cuenta con los combustibles más caros, pese a los estímulos que aplica la Secretaría de Hacienda.

El análisis, publicado este día por Ramsés Pech, asesor de energía, economía y proyectos, expone la estrategia aplicada por Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, India, Japón, China, Rusia, Indonesia y Arabia Saudita para contener los impactos de los elevados precios de los combustibles por el conflicto armado entre EU e Irán. Solo Canadá y Estados Unidos no aplican subsidios directos a los combustibles, mientras que el resto realiza diversas estrategias que incluyen estímulos directos, subsidios, renuncias recaudatorias, control de precios, traslado de costos a refinerías o un esquema combinado, señala el estudio.

PÉRDIDAS ASCIENDEN A MIL 146 MDP DIARIOS Las pérdidas fiscales en el caso de México ascienden a mil 146 millones de pesos diarios, por subsidios a través de estímulos fiscales y control de precios al Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) del diesel y gasolina. Este es el mayor costo que el resto de los países analizados y es casi cinco veces mayor que el de India y Japón, donde la pérdida fiscal es el equivalente a 245 y 238 millones de pesos al día.

Le sigue Indonesia, que pierde al día alrededor de mil 102 millones de pesos diarios por aplicar estímulos directos al precio de los combustibles, así como China, cuyo costo para el erario es de mil 65 millones de pesos, por aplicar un precio controlado de los combustibles mediante un apoyo otorgado a las refinerías estatales. EU LIBERA RESERVAS ESTRATÉGICAS En contraste, Canadá y Estados Unidos, al no aplicar subsidios, han logrado incrementar su recaudación en alrededor de 805 millones y 5 mil 205 millones de pesos al día, arrojan datos del análisis. Estados Unidos ha liberado reservas estratégicas y mantiene el cobro del impuesto federal al diesel y gasolina, mientras que el costo logístico se traslada a la cadena de suministro; sin embargo, varios condados suspendieron los impuestos que aplica a la gasolina, añade.

En el caso de Canadá, se mantuvo el impuesto al carbono en el diesel y el transporte de carga absorbe el costo, trasladándolo al precio de los alimentos, agrega el documento. DE LAS MÁS CARAS Por otra parte, el precio de la gasolina regular mexicana es en promedio de 23.69 pesos el litro, y es el tercero más alto de la lista, solo por debajo de Canadá y Brasil, llegando a estar casi al doble que en Arabia Saudita e Indonesia. En el diesel, el precio mexicano es de 27.01 pesos, solo menor que en Canadá y Estados Unidos, pero mayor al resto de las naciones analizadas, añade el documento.

El precio más bajo se da en Arabia Saudita, que es de 5.42 pesos el litro, una quinta parte del costo en México, seguido de Indonesia, que es de 17.14 pesos el litro, agrega el estudio.