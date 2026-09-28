Morena perfila a Ana Lilia Rivera como coordinadora en Tlaxcala rumbo a las elecciones de 2027

CDMX.- Morena confirmó este lunes el nombramiento de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación” en el estado de Tlaxcala, de cara a las elecciones de 2027.

En la presentación de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Ariadna Montiel dio a conocer esta designación para permitir que Tlaxcala continúe con las tareas para el desarrollo de la entidad, dijo.

¿QUIÉN ES ANA LILIA RIVERA, DESIGNADA COORDINADORA EN TLAXCALA? La Senadora con licencia Ana Lilia Rivera es una política originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, que inició su trayectoria política al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para más adelante unirse a las filas de Morena. En su trayectoria académica destaca ser Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En lo que respecta a su trayectoria política fue diputada local por su estado y llegó por vez primera al Senado en el año 2018; en 2024 consiguió reelegirse para la LXVI Legislatura, periodo 2024-2027.

A lo largo de su trayectoria legislativa ha impulsado temas relacionados con el campo y el maíz nativo; también asuntos vinculados con la alimentación, el desarrollo rural y los derechos de las comunidades indígenas. Se convirtió en Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República durante el periodo 2023 y 2024, uno de los cargos más relevantes en su trayectoria legislativa. Ahí condujo los trabajos legislativos durante ese lapso.