Morena perfila a Ana Lilia Rivera como coordinadora en Tlaxcala rumbo a las elecciones de 2027

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México
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    Morena perfila a Ana Lilia Rivera como coordinadora en Tlaxcala rumbo a las elecciones de 2027
    Se desempeñará como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación”. Cuartoscuro

Ariadna Montiel dio a conocer esta mañana la designación de Rivera

CDMX.- Morena confirmó este lunes el nombramiento de la senadora con licencia Ana Lilia Rivera como “Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación” en el estado de Tlaxcala, de cara a las elecciones de 2027.

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En la presentación de la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Ariadna Montiel dio a conocer esta designación para permitir que Tlaxcala continúe con las tareas para el desarrollo de la entidad, dijo.

¿QUIÉN ES ANA LILIA RIVERA, DESIGNADA COORDINADORA EN TLAXCALA?

La Senadora con licencia Ana Lilia Rivera es una política originaria de Calpulalpan, Tlaxcala, que inició su trayectoria política al interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para más adelante unirse a las filas de Morena.

En su trayectoria académica destaca ser Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En lo que respecta a su trayectoria política fue diputada local por su estado y llegó por vez primera al Senado en el año 2018; en 2024 consiguió reelegirse para la LXVI Legislatura, periodo 2024-2027.

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A lo largo de su trayectoria legislativa ha impulsado temas relacionados con el campo y el maíz nativo; también asuntos vinculados con la alimentación, el desarrollo rural y los derechos de las comunidades indígenas.

Se convirtió en Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República durante el periodo 2023 y 2024, uno de los cargos más relevantes en su trayectoria legislativa. Ahí condujo los trabajos legislativos durante ese lapso.

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Milthon Puch

Milthon Puch

Periodista egresado de la Carlos Septién García con más de 20 años de trayectoria; me he desempeñado como reportero, redactor, editor, corrector de estilo, fotógrafo, formador y community manager. Soy un apasionado de la política, la cultura y del impacto y trascendencia de las noticias en las redes sociales.

Mi paso por el periodismo en México me ha llevado a laborar tanto en medios impresos como digitales en CDMX y Oaxaca, así como revistas dirigidas al público hispano en EU. También me desempeñé en áreas de comunicación social de gobierno del estado de Oaxaca, en Coparmex y editoriales públicas, además de laborar con legisladores.

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